Matthew Boling, un «relámpago blanco» para los 100 metros

Matthew Boling, un atleta del insituto Houston Strake Jesuit, logró este fin de semana la mejor marca colegial de la historia en los 100 metros al parar el cronómetro en 9.97, un registro conseguido, eso sí, con viento favorable de +4,2 m/s, lo que impedirá que la marca entre en los registros de oficiales.

New PR and 100m high school record all conditions, 9.98 #AMDGpic.twitter.com/bLAekQnx0z