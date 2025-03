'Maracay' y 'St Peters Basílica', brillantes ganadores del Opcional y Fernán Núñez

Con una mañana soleada y fresca se disputó la jornada inaugural de la Temporada de Primavera en el Hipódromo de Madrid , sobre la pista de hierba, a la que acudió bastante público que disfrutó y mucho de la emoción de las carreras de caballos y de la gastronomía.

La mañana comenzó con el Premio Pablo Font , un sprint de 1.200 metros línea recta, para potros y potrancas de 3 años que no hubieran ganado. Ocho participantes. Kendaya no dio opción a sus rivales, mostrando su superioridad y ganando con gran autoridad por seis cuerpos. Los dos pupilos de Óscar Anaya, Astimegoesby y Kings of Spirits , pelearon por la segunda plaza que por medio cuerpo fue para el primero.

Kendaya, ganador del Premio Pablo Font Revista DC Pro

La segunda carrera fue el Premio Conchita Mínguez , para potros y potrancas de 3 años no ganadores. Nueve ejemplares el poste de los 1.600 metros. Mauna Loa coge rápido la cabeza, dirigiendo al pelotón hasta bien entrada la recta en la que El Sokhna, presentando su ataque, parecía que iba a ser el ganador, pero White Bay , con un precioso cambio de ritmo, le pasó en el mismo poste de meta, venciendo por una cabeza. Finalmente Mauna Loa aguantó la tercera plaza, resistiendo por menos de un cuerpo el ataque final de Luanco.

White Bay venció en el Premio Conchita Mínguez Revista DC Pro

En tercer lugar se disputó el Premio Fernán Núñez , handicap para caballos yeguas de 4 años en adelante. Nueve aspirantes a la victoria, desde el poste de 2.200 metros. Kosciuszko salió como siempre marcando el ritmo de la prueba, pero sin hacerla muy dura, lo que motivó que en los metros finales los rematadores se vinieran sobre él pasándole poco antes de la meta. Así, St Peters Basilíca, con un gran “rush” final, consiguió una gran victoria. Sir Mauro , también viniendo de finales, consiguió pasar a Kosciuszko, que finalmente fue tercero.

St Peters Basílica venció en el Premio Fernán Núñez Revista DC Pro

La cuarta carrera fue el Premio Luis de Goyeneche , soporte de la Lototurf, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de 4 años en adelante, sobre la distancia de 1.800 metros. Diez participantes a las órdenes del juez de salida. La carrera se decidió en los últimos 200 metros, donde los candidatos al triunfo presentaron sus credenciales. Pelliquero arrancó primero, pareciendo que se podía llevar la victoria, pero Arenal , haciendo la típica carrera de espera, se fue con decisión hacia meta, consiguiendo una brillante victoria. Costa Esmeralda, que fue desde la salida en los puestos punteros, aguantó la tercera plaza.

Arenal, ganador del Premio Luis de Goyeneche Revista DC Pro

En quinto lugar se disputó el Premio Hándicap Opcional , para potros y potrancas de 3 años. 1.600 metros de recorrido, siete aspirantes a la victoria. Maracay , último durante todo el recorrido, esperó a la recta final para poner en marcha su punta de velocidad y dejando parados a sus rivales consiguió una grandísima victoria. Segundo llegó Machu Pichu , siendo tercero Luanco. Defraudó el favorito Speedful, que solo pudo ser sexto, demostrando que es otro cuando se le cambia de la fibra a la hierba.

Cerró la jornada el Premio Peña Ramiro , hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de 4 años en adelante, también a recorrer 1.800 metros de distancia. Dieciséis aspirantes al triunfo. Atlántico , siempre bien colocado durante el recorrido, controlando a sus rivales, esperó su momento en la recta final para presentar su ataque, yéndose hacia la meta con un bonito cambio de ritmo consiguiendo una brillante victoria. Drover y Ramiriqui , también cerraron mucho en los metros finales disputándose la segunda plaza que por medio cuerpo fue para Drover.

Atlántico ganó el Premio Peña Ramiro Revista DC Pro

Cuadro de honor 1ª CARRERA - PREMIO PABLO FONT GANADORA Nº 7 “KENDAYA” – J. GELABERT – E. BOUZON – AGRADO SEGUNDO Nº 1 “ASTIMEGOESBY”– M. E. FERNÁNDEZ – O. ANAYA – ISLA DE FUERTEVENTURA TERCERO Nº 4 “KING OF SPIRITS” – V. JANACEK – O. ANAYA – MEDINA DÍAZ 2ª CARRERA - PREMIO CONCHITA MINGUEZ GANADOR Nº 7 “WHITE BAY” – R. RAMOS – R. MARTÍN A. – YEGUADA VALMODOMUS SEGUNDA Nº 1 “EL SOKHNA” – B. FAYOS – E. BUZÓN – BECARES TERCERA Nº 9 “MAUNA LOA” – J. L. MARTÍNEZ – M&M RACING – PAOLO Y BERTA 3ª CARRERA - PREMIO FERNÁN NÚÑEZ GANADOR Nº 7 “ST PETERS BASILICA” – B. FAYOS – J. LÓPEZ – E. FERNÁNDEZ DE VEGA SEGUNDO Nº 8 “SIR MAURO" – J. GELABERT – G. ARIZCORRETA – YEGUADA AGF TERCERO Nº 4 “KOSCIUSZKO" – V. GELABERT – G. ARIZCORRETA – MEDREAL 4ª CARRERA - PREMIO LUIS DE GOYENECHE GANADOR Nº 7 “ARENAL” – J. L. BORREGO – P. OLAVE – E. FERNÁNDEZ DE VEGA SEGUNDO Nº 1 “PELLIQUERO" – V. JANACEK – J. A. RODRÍGUEZ – CIELO DE MADRID TERCERO Nº 9 “COSTA ESMERALDA" – A. F. CHÁVEZ – M&M RACING – SHOSHOLOZA SRL 5ª CARRERA – PREMIO HÁNDICAP OPCIONAL GANADORA Nº 3 “MARACAY” – B. FAYOS – A. NÚÑEZ – TOLEDO SEGUNDO Nº 4 “MACHU PICHU” – N. GARCÍA – J. A. RODRÍGUEZ – AMAZING TURF TERCERO Nº 5 “LUANCO”– M. E. FERNÁNDEZ – O. ANAYA – EL BILLETERO 6ª CARRERA – PREMIO PEÑA RAMIRO GANADOR Nº 15 “ATLANTICO” – R. N. VALLE – A. TSERETELI – REAPERTURA SEGUNDA Nº 7 “DROVER” – A. F. CHÁVEZ – M&M RACING – PATRIZIA ROSSANA TESTA TERCERA Nº 11 “RAMIRIQUI”– B. FAYOS – F. RODRÍGUEZ – ANTHONY FORDE

