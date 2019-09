Liga Nacional de Fútbol Sala Lozano: «No tiene sentido que ahora que empieza a haber dinero la codicia personal nos traicione» El presidente de la LNFS repasa en una entrevista los diez años de su mandato

Javier Lozano acumula una década al frente de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), una etapa en la que, bajo el timón del toledano la competición española ha pasado del agujero económico que dejó la explosión de la burbuja de los patrocinios al momento de crecimiento actual.

El presidente de la LNFS, elegido por primera vez por los clubes el 7 de septiembre de 2009, repasó su mandato en una entrevista con la agencia EFE, en la que aseguró que en la actualidad «el fútbol sala es una inversión rentable» y se refirió al acercamiento de la Real Federación Española de Fútbol y Luis Rubiales a los clubes para ofrecerles hacerse cargo de la competición, que ha provocado diferencias en el seno de su organización.

¿Cómo llegó a la presidencia después de haber sido seleccionador y directivo de la Federación y del Real Madrid?

Por casualidad, cuando la Liga fue declarada insolvente. Acababa de dejar el Real Madrid y los clubes me pidieron que les echara una mano, pero cuando vi las cuentas dije que no. Luego me lo pidió Villar. La primera vez le dije que no estaba tan loco, pero me tomé una semana y después dije que sí con condiciones.

¿Qué resumen hace de estos diez años?

Cuando llegué hice lo que haces cuando llegas a una casa en ruinas. Eliminar gastos no productivos, cerca de 2 millones del presupuesto, y luego invertir en mejorar el producto, las retransmisiones, que entonces las pagábamos, dar más calidad, renovar las pistas, la comunicación y digitalizar la empresa. Más o menos a los dos años y medio ya habíamos pagado todo y empezamos a hacer la vida más cómoda a los clubes, a darles algo de dinero y ayudarles a que mejoren.

¿Y cuál es la situación actual?

Ahora empezamos a percibir que se nos toma en serio y que la gente empieza a ver el fútbol sala como un producto consumible, que es una inversión rentable. Tenemos cinco patrocinadores y derechos de televisión internacionales, la liga tiene seguidores de 187 países. Hemos conseguido ser la referencia a nivel mundial y vendemos asesoramiento. Durante 24 años hemos tenido que pagar mucho dinero porque nos televisaran, la producción y los anuncios. Los últimos cinco logramos no pagar la producción y el año pasado hemos cobrado porque nos televisen.

El fútbol sala es una inversión rentable y son datos. Nosotros damos valor difusión y retorno a los clubes y luego que ellos lo rentabilicen. Han tenido que pasar 30 años para que algunos nos descubran y nos quieran

También aplican un reglamento de control económico...

Sí, éste es el tercer año, pero somos realistas. Sabemos que veníamos de un mundo muy desregulado y la implantación es progresiva. Poco a poco iremos incidiendo más porque esa es la clave de que haya una competición sana y no se metan aquí aventureros. Es bueno que la competición transmita seriedad y que todos juegan con las mismas bazas.

Los clubes en general están haciendo muy bien las cosas, están comprometidos y muy arraigados con la sociedad en donde viven. Eso da un sentido de pertenencia. Si tienes televisiones, público y una base social tienes que tener apoyo político y de empresa. Es un círculo virtuoso y con más dinero se va reforzando el producto. Lo que antes era una norma de anomalías ahora es una excepción, pero tenemos que seguir vigilantes porque no queremos que las excepciones se vuelvan a convertir en regla.

¿Y ese control ya ha surtido efecto?

Ahora estamos repartiendo más dinero a los clubes, este año 700.000 euros y el año que viene pasaremos del millón. Cuando llegamos los de Segunda pagaban una inscripción de 47.000 euros y los de primera 90.000. Ahora más o menos pueden pagar 3.000 y les das un montón de servicios. Invertimos en los clubes cada año más de un millón de euros en promoción para que se vea la competición. Pero no podemos recrearnos y debemos remar todos en la misma dirección.

¿Pero alguna voz en su contra ha escuchado últimamente?

Si hay diferencias se deben solventar en la asamblea o en la junta directiva, pero todo lo que sea intentar soliviantar e insultar muestra que hay intereses espurios. Llevo diez años y en diez años se ha aprobado todo por unanimidad, no tiene sentido que ahora que empieza a haber dinero la codicia personal nos traicione. No se puede perder lo que nos ha llevado hasta aquí, ni dejar que la semilla de la división prospere.

¿Qué tiene que decir a la denuncia de impagos de la Asociación de Jugadores?

La Asociación ha presentado un contrato en B y nosotros eso no lo toleramos y lo combatimos. Ese contrato no está registrado en la Liga, ni en la Federación y la junta directiva, en la última comisión mixta, autorizó que lo denunciáramos a la Tesorería General de la Seguridad Social por si hay algún tipo de anomalía defraudando presuntamente a la seguridad social pero también es una competencia desleal.

¿Deportivamente cómo ha sido la progresión de la Liga?

Ha evolucionado mucho. Movistar ha ganado cinco ligas pero tres en el último minuto, por ejemplo. Lo más importante es que se ha ido generando una clase media muy fuerte, hay seis u ocho clubes que cualquiera puede ganar a cualquiera.

Cuando empieza cada partido tienes la sensación de que todos pueden ganar y eso genera ilusión y esperanza. Antes era imposible. Que Jaén ganara dos Copas de España es un mensaje al resto de la clase media: si él puede, yo puedo.