Carrera de caballos «Lady Trinity», «Linda» y «Guerreira», a coronarse en el Criterium de Potrancas «Shahaniam» y «Atty Persse», favoritos en las preparatorias del Gran Premio Memorial Duque de Toledo

Mañana domingo, 29 de septiembre, se disputará en el Hipódromo de la Zarzuela la tercera jornada de la temporada con siete emocionantes carreras, como siempre, a partir de las 11:30 horas. Además se celebrará la fiesta del Oktoberfest. Las pruebas más destacadas del programa serán el Premio Carlos Sobrino-Gran Criterium de Potrancas y las preparatorias del Gran Premio Memorial Duque de Toledo, que se celebrará el próximo 20 de octubre. El Premio Chacal, para los ejemplares de edad, y el Premio Royal Gait, para los potros y potrancas de tres años, también destacan.

Abrirá la mañana el Premio Badarkablar-Oktoberfest, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, sobre la distancia de 1.500 metros. Diecisiete participantes. Los favoritos son Dream of Glory, Breaking Dusk, Quena y Radames, pero no podemos olvidarnos de Grisgrises, que ha demostrado forma en sus últimas salidas aunque, fuera en la playa, aquí puede hacerlo muy bien. La sorpresa podría ser Tremendista. A pesar de que está corriendo mal, en primavera tuvo actuaciones como para figurar aquí y además hay que contar con el descargo.

La segunda carrera será el Premio Royal Gait, para potros y potrancas de tres años. Nueve aspirantes al triunfo desde el poste de los 2.200 metros. Los mejores ejemplares de la generación en liza en esta bonita carrera. Cossio , Shahanian y Gueraty destacan por méritos sobre el resto. Andia, la única potranca que se atreve con los machos, se le supone mucho más valor del demostrado hasta ahora y puede ser una enemiga de cuidado.

La tercera carrera será el Premio Gelabert, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de tres años en adelante, también sobre la distancia de 1.500 metros. Diecisiete participantes. Ategorrieta ha tenido valores que le hacen sobresalir en esta compañía. Mr Hobbs, Alternativas y Grace Secret intentarán ponérselo difícil. Tampoco podemos olvidarnos de Sword of Gold y Kuvasz, que bordan la distancia y están capacitados para sorprender. Bote de 3.000 euros en la apuesta Trío.

En cuarto lugar se disputará el Premio Soudzou, sprint de 1.200 metros línea recta, para caballos y yeguas tres años en adelante. Once participantes. Aquí el gran aliciente es volver a ver al gran campeón Abrantes, otra vez en competición recuperado de su grave lesión. Los duelos con Presidency siempre han sido espectaculares. A pesar de que va ser su reaparición, es tan bueno que sus rivales lo van a tener difícil para batirle. Presidency volverá a ser su máximo enemigo, pero esta vez portará 3 kilos más, que pueden ser definitivos. Hacney Road y Blueberry estarán muy atentos al posible fallo.

El Gran Criterium de Potrancas–Premio Carlos Sobrino, se disputará en quinto lugar. Se darán cita las mejores potrillas de dos años. Siete candidatas a la victoria tras los 1.400 metros de recorrido. Por lo exhibido hasta ahora, Guerreira y Lady Trinity han demostrado ser las mejores, siendo las favoritas para alzarse con la corona de la generación. Linda, tras su espectacular debut de hace dos semanas, intentará ponerlas de acuerdo.

La sexta carrera será el Premio Chacal, para caballos y yeguas de cuatro años en adelante, en la otra preparatoria del Gran Premio Memorial Duque de Toledo. Los 2.200 metros de recorrido, tendrán siete candidatos a la victoria. Putumayo, después de tres victorias seguidas, llegó tercero en el Gran Premio de Madrid. No corre desde entonces, pero es uno de los caballos a batir. El otro es Atty Persse, tercero en la Copa de Oro y muy en forma. Por las colocaciones, y muy atentos al posible error de los favoritos, lucharán Parsifal y Federico.

Cerrara la mañana el Premio Bobi, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de tres años en adelante, sobre la distancia de 2.300 metros. Diecisiete participantes. Los favoritos son Rosaura, Iván el Terrible, Last Drink y Romelia, entre los cuatro debería estar la carrera. Buscando la sorpresa vemos a Anaburg, que lleva cuatro seguidas en el dinero y conviene no olvidarlo. Lee Bay ha perdido valor, pero no es de segunda parte. Con un poco que recupere sería temible, además, adora la distancia.

Celebración del Oktoberfest

En esta jornada celebraremos el Oktoberfest, una tradicional fiesta alemana que se remonta al año 1810 con la boda del Rey Ludwig con la princesa Teresa que se celebró con una carrera de caballos en un prado a las puertas de Múnich. Hasta la fecha se sigue celebrando en el mismo lugar, llamado «prado de Teresa» (Theressienwiese).

En Hipódromo de Madrid hemos replicado el auténtico Oktoberfest con carreras de caballos y una gran oferta gastronómica con las especialidades típicas alemanas en menús especiales para adultos y niños, todo ello amenizado por la Orquesta Bávara, para realizar el brindis típico EIN PROSIT. Y no faltará la original cerveza de Múnich que se sirvió en la boda, la König Ludwig, y otras variedades como Warsteiner o Grimbergen, comercializas por la compañía española Mahou San Miguel.

También contaremos con una nueva edición del Market HZ Fashion que traerá una amplia oferta de moda y complementos, con propuestas muy novedosas enfocadas para este otoño. Estará situado en la terraza situada junto a la entrada Sur.

Para terminar la jornada, música en directo desde las 16:00 horas en el Jardín Sur de la mano del grupo Darwing y los temas más conocidos de los 80 y 90, hasta las 18:00 horas.

Recordamos que existen más de 2.000 plazas de parking gratis, y autobuses también gratuitos, con salida desde las 10:30 horas cada 20 minutos a modo de lanzadera desde el Paseo Moret en Moncloa. (Si los acontecimientos de la capital no permitieran la salida desde ese punto, se trasladaría a la Avda. de la Complutense, frente al metro Ciudad Universitaria).

Entrada de adulto a 7 € y gratuita a los menores de 18 años (acompañados por un adulto).