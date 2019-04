Carreras de caballos Karlburg, muy superior, repite victoria en el Duque de Alburquerque El jockey Vaclav Janacek dobla triunfo con Fashionata y Liberri

Javier Fernández-Cuesta Madrid Actualizado: 21/04/2019 18:17h

Este domingo se ha celebrado la octava jornada de la Temporada de Primavera en el Hipódromo de la Zarzuela, con tiempo bastante desapacible y con poca presencia de público disfrutando en este gran recinto del planazo del domingo. La máxima atención estuvo puesta en la quinta carrera, el Premio Duque de Alburquerque, para caballos y yeguas de 4 años en adelante y con una dotación de 24.000 euros para el vencedor. Ocho candidatos, partieron a las órdenes del juez de salida desde el poste de los 2.000 metros. Another day of Sun y Noray comandaron la carrera desde la apertura de cajones, mientras Karlsburg, en mitad del paquete, esperando su momento. Al entrar en la recta Noray dio un tirón, pareciendo que se iba hacia la victoria, pero Karlsburg no había presentado su candidatura. En cuanto inició su ataque, con un potente cambio de ritmo, dijo aquí estoy yo, venciendo con gran autoridad por cuatro cuerpos, revalidando su victoria del año pasado. Noray esta vez tuvo que asumir la superioridad de su rival y conformarse con la plata. Another Day of Sun, más en forma que el otro día, fue tercero.

Abrió la mañana el Premio Cría Nacional – Aspasia de Mileto, financiada por MAPA, para potros y potrancas de 3 años, nacidos y criados en España. 2.100 metros de recorrido y nueve ejemplares en pista. Axioco cumplió el pronóstico ganando cómo y cuando quiso, mostrando ser un serio aspirante a las citas serias de la temporada. Fabiola, a favor de forma y corazón, pasó segunda por el poste de meta. Gospodin, en su segunda salida, llegó tercero gustando mucho su acción.

Le siguió el Premio Tebas, para potros y potrancas de 3 años, no ganadores, sobre la distancia de 2.200 metros. Once participantes. Liberri ganó por más de cinco cuerpos, dándose un soberano paseo y mostrando muestras de que puede ser también uno de los protagonistas de la temporada. Red Man, confirmando su salida anterior, intentó hacerse la carrera de punta a punta, pero tuvo que claudicar ante la superioridad del ganador. Tercero llegó Mayro.

La tercera carrera fue el Premio La Pista, para potros y potrancas de 3 años. Trece aspirantes a la victoria y 1.600 metros de recorrido. De salida Zee cogió la cabeza como en el es habitual, dirigiendo al pelotón a la recta final, en la que pegando otro tirón, se despegó varios cuerpos. Astronaut y Vert Parley presentaron entonces su ataque pasando al conductor. Astronaut, con una bonita punta de velocidad, se impuso con solvencia y brillantez. El trío fue la sorpresa de la mañana, cotizando a casi 3.200 euros.

En cuarto lugar se disputó el Premio Glauco, hándicap desdoblado Primera parte, para caballos y yeguas de 4 años en adelante, sobre la distancia de 1.800 metros. Doce candidatos al triunfo tomaron la salida. Repitió victoria Sallab después de un recorrido en los puestos de vanguardia, presentando su ataque encontrando hueco por los palos, yéndose a la meta con gran autoridad. Starlight Mystery volvió a repetir una buena carrera llegando en segundo lugar. Alejandría, rematando de finales, llegó tercera, aguantando por un cuello a Trust in You, que llegó en cuarto lugar.

La sexta carrera fue el Premio Caprichos, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de 4 años en adelante, también sobre la distancia de 1.800 metros. Trece ejemplares. Fashionata, viniendo de finales y con un bonito cambio de ritmo, se hizo con la victoria de forma brillante. Popota, que apuntó en su anterior salida, consigue ser segunda. Tercero fue un mejorado Atlántico, siendo cuarto el favorito Forbaifor.

Cerró la mañana el Premio Friné, reservado a Aprendices, Jóvenes Profesionales y Profesionales no ganadores de 12 carreras desde el 1 de 2018, para caballos y yeguas de 4 años en adelante. Ocho participantes desde el poste de los 2.200 metros. Shehab fue siempre en los puestos punteros, entrando ya primero en la recta final, en la que presentando su ataque por el centro de la pista, se fue a la meta venciendo con autoridad. Segundo llegó Tredos, repitiendo en la llegada, siendo tercero Lumen. Defraudó algo el favorito Wild King, que solo pudo ser cuarto.

Cuadro de honor 1ª CARRERA GANADOR Nº 1 “AXIOCO” – J. GELABERT – J. M. OSORIO – DUQUE DE ALBURQUERQUE SEGUNDA Nº 9 “FABIOLA”– B. FAYOS – J. A. RODRIGUEZ – PALOMARES TERCERO Nº 5 “GOSPODIN” – J. L. MARTÍNEZ – G. ARIZCORRETA – ATERPE 2ª CARRERA GANADOR Nº 3 “LIBERRI” – V. JANACEK – G. ARIZCORRETA – QUINTO REAL SEGUNDO Nº 2 “RED MAN”– R. SOUSA – E. LEÓN – RAPIER TERCERO Nº 4 “MAYRO” – N. DE JULIÁN – M. ÁLVAREZ – CELSO MÉNDEZ 3ª CARRERA GANADOR Nº 9 “ASTRONAUT” – F. JIMÉNEZ – J. L. MAROTO – ELAMA SEGUNDO Nº 6 “VERT PARSLEY”– B. FAYOS – CH. DELCHER – BLOKE TERCERO Nº 7 “ZEE” – J. MARTÍN – A. IMAZ – MARTUL 4ª CARRERA GANADOR Nº 1 “SALLAB” – I. MELGAREJO – O. ANAYA – TINERFE SEGUNDA Nº 4 “STARLIGHT MYSTERY” – R. SOUSA – J. C. CERQUEIRA – BOLAK TERCERA Nº 7 “ALEJANDRÍA” – V. JANACEK – F. PÉREZ – JARILLA 5ª CARRERA GANADOR Nº 3 “KARLSBURG” – J. L. MARTÍNEZ – C. FERNÁNDEZ – HABIT SEGUNDO Nº 5 “NORAY”– R. SOUSA – E. LEÓN – MARQUÉS DE MIRAFLORES TERCERO Nº 1 “ANOTHER DAY OF SUN” – M. E. FERNÁNDEZ – O.ANAYA – MANOLITO EL BARBERO 6ª CARRERA GANADORA Nº 3 “FASHIONATA” – V. JANACEK – M. TELLINI – PATRIZIA ROSSANA TESTA SEGUNDA Nº 6 “POPOTA”– I. MELGAREJO – M. ÁLVAREZ – ROBERTO COCHETEUX TERCERO Nº 5 “ATLÁNTICO” – B. FAYOS – A. TSERETELI – REAPERTURA 7ª CARRERA GANADOR Nº 6 “SHEHAB” – V. M. VALENZUELA – J. CALDERÓN – NANINA SEGUNDO Nº 1 “TREDOS”– M. E. FERNÁNDEZ – O. ANAYA – CANARIAS TERCERO Nº 6 “LUMEN” – F. MARTÍNEZ – F. PÉREZ – SAN MARCOS