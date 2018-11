Hockey patines España, a 105 segundos de la gloria europea La selección femenina afronta este jueves en Portugal el minuto y cuarenta y cinco segundos de la final suspendida hace 19 días a causa del huracán Leslie

Actualizado: 01/11/2018 13:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Se ha alargado todo tanto tiempo que queremos que se acabe ya, que seamos campeonas y que podamos celebrarlo como toca», unas palabras de la portera Laura Vicente que reflejan, como pocas, el sentir de la selección española femenina de hockey patines.

Y es que largos, casi eternos se han hecho para las internacionales los diecinueve días que han tenido que esperar para poder disputar el minuto y cuarenta y cinco segundos que les separa de una nueva corona continental.

«La espera ha sido lo más duro, porque ya casi lo teníamos y no pudimos celebrarlo como merecíamos. Tuvimos que volver a casa, volver a nuestros clubes, pero siempre estaba ese minuto cuarenta y cinco en la cabeza. No ha sido fácil, la verdad», explicó la jugadora Sara González.

Una espera a la que el conjunto español pondrá fin esta tarde cuando regrese al pabellón de Mealhada para reanudar el partido por el oro que le enfrenta con Portugal y que tuvo que ser suspendido por el paso del huracán Leslie cuando aún faltaba un minuto y cuarenta y cinco segundos por disputar.

Ciento cinco segundos en los que España, a la que le vale con el empate para alzarse con el trofeo, tratará de defender la ventaja de 2-3 con la que arrancará en el marcador para asegurarse el que sería su sexto título europeo, el quinto de manera consecutivo.

Un objetivo del que nadie duda en el seno de la expedición española, aunque como advierten, en hockey sobre patines un minuto y cuarenta y cinco segundos puede dar mucho más de sí de lo que el público se imagina.

«Es verdad que se puede hacer mucho más largo de lo que puede parecer, pero el equipo está preparado y sólo pensamos en rematar el buen trabajo que estábamos haciendo y llevarnos la copa para casa», aseguró Sara González.

Especialmente preparada se mostró la portera del conjunto español Laura Vicente, que será la encargada de detener en última instancia la salida en tromba del conjunto portugués, que no tiene otra opción que lanzar y lanzar a portería para tratar de dar la vuelta al marcador.

«La presión es la misma que si fuera a jugar el partido entero. Estoy mentalizada tanto para si me llegan muchas veces, como si tan solo me llegan una y me hacen gol. La idea es estar lo más calmada posible y salir a tope a por el partido», comentó la guardameta española.

Tranquilidad es otra de la palabras que no dejan de resonar en el seno de la concentración española, consciente de que Portugal recurrirá a todo tipo de estrategias para tratar de dar la vuelta al marcador en tan escaso periodo de tiempo.

«Es evidente que ellas van a jugar todas sus cartas. Estamos a una falta de que nos piten una directa e intentarán forzarla, es normal, porque es una de las pocas opciones que les quedan, pero si estamos calmadas y trabajamos todas muy juntas, sacaremos el partido hacia adelante», indicó Sara González

En este sentido, las internacionales españolas restaron importancia al hecho de que el encuentro lo arbitre tan sólo un colegiado y no dos, como es habitual, por la enfermedad de uno de los dos árbitros que iniciaron el encuentro.

«Nosotras no tenemos que pensar en eso. Además en la OK Liga femenina sólo pita un árbitro, por lo cual es una situación a la que estamos acostumbradas. Simplemente es algo a lo que no debemos dar importancia y centrarnos exclusivamente en el partido y en nuestro trabajo», recalcó la jugadora Sara González.

Las jugadoras española no quieren que nada, ni nadie les aparte de un título europeo del que se consideran acreedoras tras todo el esfuerzo realizado y del que sólo les pudo apartar, momentáneamente, la fuerza de los elementos, el paso de un huracán.

«Detrás de este campeonato hay muchísimo esfuerzo, hay muchos días de entrenamiento, de gimnasio, de trabajo y creo que nos merecemos acabar ya este minuto cuarenta y cinco, levantar la copa y celebrarlo todas juntas», concluyó la portera Laura Vicente.