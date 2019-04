Así «hipnotiza» a sus rivales la nueva sensación del fútbol sala mundial

A Landry N'Gala aún le separa un abismo de otros «malabaristas» de la pelota como Ricardinho o como lo fue hasta hace no tanto el brasileño Falcao, recientemente retirado. Estos, a su dominio del balón y su imaginación para inventar regates unían la disciplina y el conocimiento de la táctica, indispensables para tener éxito en campeonatos como la liga española, por ejemplo.

Pero por el momento N'Gala es toda una sensación en Francia, donde puede servir de banderín de enganche para un deporte que crece a pasos de gigante, y también en Internet, donde sus eléctricos regates aparecen con cierta asiduidad.

Su movimiento más célebre es su particular pisada del balón, que hace a un ritmo vertiginoso y con la que consigue «hipnotizar» a sus marcadores para después superarles con una poderosa arrancada.

En el último partido de la selección francesa contra Inglaterra, que se saldó por una clara victoria gala por 6-0, N'Gala lo repitió con éxito, acabando la jugada con la pelota en la red rival.

France's Landry N’Gala displays some razzle-dazzle in the 6-0 defeat of England



The full highlights are here:https://t.co/LMfaCSMO3c

Game #1 was France 1-0 England pic.twitter.com/1dzXCX5ERQ