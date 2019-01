El golf ha estrenado en 2019 un ramillete de nuevas reglas que pretenden poner al día el deporte y hacerlo más atractivo y accesible para los principiantes.

El Circuito Europeo ha ido poniendo al día a los aficionados sobre estas nuevas reglas coincidiendo con el inicio del Abu Dhabi HSBC Championship, el primer torneo del año en el calendario. Y para ello ha querido utilizar el humor.

Under the new rules this would NOT be a penalty 🤯#ADGolfChamps#RolexSeriespic.twitter.com/IXfmURfhlx