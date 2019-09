Fernando Alonso y Marc Coma vuelcan en Sudáfrica

La preparación de Fernando Alonso de cara al mítico Rally Dakar no ha empezado con buen pie. El piloto asturiano y su copiloto Marc Coma perdieron un buen puñado de minutos en Sudáfrica, durante la disputa de la 'Lichtenburg 400', después de que su coche volcase y quedase visiblemente dañado.

El Toyota Hilux acabó con medio parabrisas destrozado y su morro notablemente afectado, lo que le pasó factura en el resto de la carrera.

Alonso sigue probando el coche para mejorar sus sensaciones y habilidades de cara a su próximo gran reto: la disputa del Rally Dakar. Antes tendrá una nueva oportunidad en Arabia Saudí de seguir mejorando en esta nueva faceta de su carrera.

Word is Fernando Alonso rolled the Hilux and has sustained big damage to the front car as you can see in this clip. Alonso and co-driver Marc Coma are fine. pic.twitter.com/LCOpluXwpI