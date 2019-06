GOLF Los españoles acechan el liderato en Valderrama Quirós, García y Arnaus son segundos, a cuatro golpes del surafricano Bezuidenhout (-8)

Christiaan Bezuidenhout no es uno de los nombres más conocidos del mundo del golf, pero sí uno de los que tiene una historia personal más dura. A los dos años bebió por error un líquido matarratas y, aunque salvó la vida, sufrió unas secuelas neurológicas que le han afectado para siempre. La principal fue una tartamudez que derivó en timidez y depresión, por su temor a tener que hablar en público o a relacionarse con la gente.

Sin embargo, su padre le introdujo en la práctica deportiva y su buen rendimiento en el campo de golf le llevó a destacar desde pequeño. Hablaba con los palos y así ganaba torneos y confianza en sí mismo. Comenzó a ir a la psicóloga y, con la ayuda de unos betabloqueantes que le rebajaban la ansiedad, consiguió aprender a dar discursos ante un centenar de personas cada vez que vencía en una prueba juvenil. Su nivel fue tan bueno que le seleccionaron para representar a Suráfrica en el trofeo Eishenhower (el Mundial amateur), cuando le llegó una noticia que marcaría su carrera: en un control antidrogas consideraron que su ayuda médica contravenía las normas y le sancionaron por dos años.

Aunque apeló y le rebajaron la condena a nueve meses, al considerar que no se medicaba para mejorar su rendimiento sino por necesidad física y psicológica, se quedó totalmente hundido. Y fue a raíz de hacerse profesional hace cuatro años cuando se rehizo como jugador y como persona. En su segunda campaña en el Tour ya está cosechando buenos resultados (lleva cuatro top-10, con un segundo puesto en Catar y un tercero la semana pasada en el BMW), por lo que no es casualidad que en Valderrama esté en todo lo alto. "Me he mantenido en las calles y he sabido lidiar con el viento, un elemento que me gusta mucho", señaló. Después de dos recorridos de 66 y 68 golpes es un líder sólido del Masters andaluz (-8) con cuatro golpes de renta sobre un trío de españoles que le siguen muy de cerca.

Los locales llegaron de distinta manera al subcampeonato provisional. El primero es alcanzarlo fue Álvaro Quirós, que se aprovechó de su condición vecino del campo para exprimirle al máximo antes de que saltara el viento por la tarde. En esas condiciones más duras Sergio García firmó una inusual vuelta sobre par (72), mientras que Adri Arnaus (70) alargó su buen momento de forma de Pebble Beach para dominar también un campo duro como este vergel de Sotogrande.

Finalmente, de los veintidós hispanos que comenzaron el torneo solo van a terminarlo nueve. A los tres reseñados hay que añadir a Pablo Larrazábal (-2), Jon Rahm y Samuel del Val (-1), Eduardo de la Riva (par) y Alejandro Cañizares y Jorge Campillo (+2). En cuanto saltó Eolo, Valderrama se volvió ingobernable y solo los más avezados pudieron continuar en liza. A partir de ahora, todo lo que consigan ya será ganancia.