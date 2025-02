España acogerá a Samart y a Dieselnoi en un seminario para la historia del muay thai

¿Quién es el mejor luchador de muay thai de todos los tiempos? Esta es una pregunta que muchos aficionados se han hecho y que tiene difícil respuesta. Escoger al llamado GOAT ('Greatest of all time') es una tarea muy compleja y subjetiva, pero si se amplía esa cantidad a dos atletas, inmediatamente vienen dos nombres a la mente: Samart Payakaroon y Dieselnoi Chor Thanasukar n. Y España está de enhorabuena, ya que contará con ambos simultáneamente en un seminario impulsado por Bang Rajan Events que se celebrará el sábado 15 de octubre de este año en Madrid.

«No importa cuantas generaciones de Messis y Cristianos salgan, siempre estarán Maradona y Pelé a la cabeza, no importa cuanto evolucionen los motores, nadie olvidará a Ayrton Senna o a Michael Schumacher y, si por ejemplo citamos al boxeo, nadie más emblemático que el gran Muhammad Ali. Pese a la renovación constante de generaciones, en el muay thai siempre serán inamovibles en el corazón de la gente Samart Payakaroon y Dieselnoi Chor Thanasukarn, junto a Pudpadnoi», explica a ABC Carlos Sánchez , director de Bang Rajan.

Samart y Dieselnoi, en una imagen de archivo

Para elegir quién es el número uno de toda la historia del muay thai, sería práctico remontarnos al eterno debate futbolero de quién fue mejor Maradona o Pelé. Habrá innumerables puntos de vista, cada uno defendiendo con pasión y argumentos a su favorito, pero sería complicado llegar a un acuerdo. En el muay thai, ese número uno será siempre compartido por Samart y Dieselnoi quienes, además, gozan de una amistad entrañable lejos de los egos y rencillas por ser el mejor y, de hecho, se enfrentaron entre ellos en alguna ocasión dentro del cuadrilátero.

«Elige cualquier deporte, el que más te guste, piensa en los dos mejores de toda la historia a nivel mundial, no de la actualidad, sino de toda la historia y a nivel mundial. ¿Listo? Ahora te pregunto, ¿están vivos y te ves compartiendo un entrenamiento con ellos?», plantea Carlos Sánchez para dar cuenta de la magnitud del evento. «Tenerlos juntos jntos es un privilegio impagable en la vida de cualquier practicante o aficionado al muay thai. Es algo inaudito, único, impagable, histórico e irrepetible, algo que me emociona ya que arriba de ellos no existe más, no miras para arriba no hay más», defiende el director de Bang Rajan.

Samart y Dieselnoi marcaron un antes y un después en la historia por su estilo de combatir. Eran muy diferentes entre sí, pero ambos dejaron su huella. Mientras que Samart era un luchador elegante, con una inteligencia en combate para moverse fuera de lo normal, astucia pura, control absoluto y técnica perfecta, Dieselnoi era un destructor, un peleador muy agresivo, letal con las rodillas e invencible en el cuerpo a cuerpo. Dieselnoi ha sido el más temido de la historia, nadie quería enfrentarse con él situación que lo llevó incluso a un anticipado retiro por falta de rivales. Historia viva del muay thai, leyendas del antiguo Reino de Siam.

Carlos Sánchez junto a su gran maestro Arjan Pratín Sukchamroen, director honorífico de Bang Rajan Events a sus 90 años

El seminario conjunto tendrá lugar en la capital española, en una ubicación todavía por desvelar. Pero, además, se planea hacer una segunda fecha en Portugal en colaboración con Dina Pedro. «Contaremos con la presencia del maestro Mario Vega del Rosario, con figuras del muaythai como Eva María Naranjo, Luis Lloret, Jesús Mancheño y Arturo Ayala, entre muchísimos más, y también está confirmada la presencia de la artista francesa Laurene Fernandez con toda su magia y talento», cuenta Carlos Sánchez.

Y hay una sorpresa más: «Traeré lo mejor de la historia del muay thai para homenajear a mi Gran Maestro Arjan Pratín Sukchamroen. Él me enseñó a amar y a respetar esto, quiero darle las gracias por todo lo que hizo por mí. Tiene ya 90 años y os juro que pueda estar presente o no físicamente él en la ceremonia, yo se lo haré saber y sentir, este es mi homenaje, querido Arjan, esto es lo que aprendí a hacer y este día que será el más grande en esto que se llama Bang Rajan Events será para ti», concluye el organizador.