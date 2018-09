Deporte Los mejores homenajes del deporte al 11-S Las ligas deportivas americanas tuvieron un hueco en sus calendarios para rendir tributo al atentado que asoló el país hace ya 17 años; desde banderas hasta bomberos invitados

Fue uno de los momentos más trágicos de la historia reciente de los Estados Unidos de America. Tras el atentado de las Torres Gemelas del once de septiembre de 2001, el deporte del país se volcó por completo con la causa. Ligas como las de béisbol o fútbol americano se paralizaron. A partir de entonces rinden tributo año tras año a este suceso.

MLB (Béisbol)

No son pocos los mensajes que han publicado tanto jugadores como equipos en memoria al 11-S. El gesto más significativo fue el de Sammy Sosa, un bateador dominicano de los Chicago Cubs. Una vez se reanudó la liga, Sosa, que tiene un título de mejor jugador de la temporada en sus vitrinas, protagonizó un acto para la historia. Tras anotar un «home run», cogió una bandera de Estados Unidosy la paseó base por base. La gente no paró de aplaudir.

El partido que enfrentó a los New York Yankees y los Arizona Diamondbacks en las finales de la liga de 2001 tuvo un protagonista especial. El entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, con un chaleco antibalas y guardaespaldas camuflados entre los árbitros, se situó en el centro del Yankee Stadium para mostrar con un pulgar arriba que, un mes después, ya no había miedo. El público no dejó de corear «U.S.A» mientras el mandatario ejecutava el primer lanzamiento del partido. Bush dijo después no haber sentido nada parecido en toda su vida. Momento muy emotivo.

NFL (Fútbol americano)

En el día de ayer, la liga de fútbol americano al completo no ha cejado en mandar mensajes en memoria de las víctimas. Algunos jugadores se han volcado personalmente con la causa.

Destaca la historia de Malik Jackson, defensa de los Jacksonville Jaguars. El jugador conoció a varios de los bomberos que van año tras año a Nueva York para rendir homenaje a sus compañeros que fallecieron salvando vidas. A cambio de un casco de bomberos de la JFRD (departamento de bomberos de Jacksonville), Jackson le regaló a cada uno dos entradas en primera fila para ver el primer partido de la temporada en la casa de los Jaguars. Además, les dio una equipación completa firmada a cada uno con el parche de la JFRD. Cuando llegó el encuentro, el defensa se acercó a saludarles y a darles las gracias por su labor.

Desde Tom Brady, el reputado quarterback de los New England Patriots, hasta cada una de las 32 franquicias han publicado en redes sociales mensajes de apoyo de la causa.