Artes Marciales Mixtas Dani Bárez debuta en Combate Américas: «Voy a demostrar la calidad que tenemos en España» El luchador valenciano, que fue campeón mundial de Bamma, se estrena en la mayor compañía de habla hispana con el objetivo de conseguir el cinturón del peso mosca

Álvaro G. Colmenero @alvarogcol Actualizado: 12/04/2019 09:46h

La que está llamada a ser la mayor compañía del mundo de artes mariales mixtas (MMA) de habla hispana ha redoblado su apuesta por España en los últimos tiempos. Al sonado fichaje del exluchador de UFC Enrique Marín, «Wasabi», se le sumaba otro estelar como es el de Dani Bárez, que fue campeón continental y mundial de Bamma del peso mosca y una de las mayores esperanzas de las MMA nacionales para hacer un papel importante.

El peleador valenciano, que ostenta un récord de 10 victorias y 4 derrotas, comenzó el año 2019 con una victoria en muy necesaria para su moral en Abu Dhabi, pues en un extraño movimiento Bamma bloqueó sus defensas de ambos cinturones, produciéndose un parón forzoso e involuntario en su ascenso deportivo. «Lo de Bamma, no entiendo como siendo el campeón no me han llamado para defender el título y me han intentado dejar parado», cuenta Bárez a ABC desde el otro lado del charco.

Ahora parece haber llegado su momento con el fichaje por Combate Américas y su debut será este sábado en Monterrey (México) frente a hueso duro, Iván Flores (10-2). «Es un luchador valiente, fuerte y que lo da todo hasta el final», detalla el valeciano.

Lo cierto es que Flores solo debe ser el primer escollo a superar del objetivo que se ha impuesto el valenciano al fichar por esta promotora. «Me siento genial por formar parte de esta gran organización y estoy convencido de que voy a ganar el título de peso mosca, ese es mi objetivo», apunta. Bárez está mentalizado para comenzar su escalada en Combate Américas y llega en muy buenas condiciones a la batalla deportiva. «Espero una pelea dura, en la cual voy a ganar por sumisión, lo tengo muy claro», vaticina. «Llevo mucho tiempo y dinero invertido en esto y voy a demostrar la calidad que tenemos en España», avisa.

Pelear fuera, en México y contra un mexicano, no es un inconveniente para Bárez, más bien al contrario. «Me encanta pelear fuera de casa, la presión la tiene él totalmente, ya no solo porque está delante de su gente, sino porque va a luchar con un campeón del mundo», expresa el valenciano. «Lo voy a dar todo», continúa. Bárez está de vuelta. Comienza el camino hacia el reinado.