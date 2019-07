Carreras de caballos Un verano más vuelven 'Las noches del hipódromo' El mejor plan de los jueves con carreras nocturnas, gastronomía y coctelería, y música en directo, Flamenkito y Pop Rock

Mañana jueves, por la noche, se inaugura en el Hipódromo de La Zarzuela la Temporada de Verano, con cinco emocionantes carreras, desde las 22:15 Horas. Con el verano llegan las míticas Noches del Hipódromo, en la que los jardines del recinto se iluminan para convertirse en las más exclusivas de la capital. Desde ellas, una vista incomparable: el galope de los purasangres bajo la luz de la luna enmarcado por el skyline de Madrid. Si al bello y emocionante espectáculo de las carreras de caballos, sumamos, una agradable cena, un cóctel y una apuesta ganadora, la fórmula resultante es “El Planazo del Jueves”. Este año, estaremos todos los jueves de julio y los dos primeros de agosto. Seis espectaculares jornadas.

La carrera encargada de inaugurar la Temporada, es el Premio Álvaro Díez, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, sobre la distancia de 1.900 metros. Carrera muy igualada en el que cualquiera de los cinco tiene su probabilidad. Palace Guard, destaca como favorito de los medios de comunicación, pero no es muy claro en sus actuaciones. Renata tiene una bonita oportunidad, le gusta la pista y borda la distancia. Garmar se va situando y sale en unas condiciones muy buenas. Quick Artist está muy en forma y ya es ganadora en las pasadas noches del hipódromo, estará peleándola. Billy Buz tiene origen arenero, con mucha mejora.

La segunda carrera será el Premio Bouquet, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, también sobre la distancia de 1.900 metros. Seis participantes. Los favoritos son Miss Tuffia y Kismar. Los dos ya han acreditado gusto por la arena y la carrera debería pasar por los dos. Super Eva está poco contrastada, pero tiene origen arenero, como sorpresa.

En tercer lugar, se disputará el Premio Anita Slikker, reservada a Amazonas y Gentlemen no ganadores de 5 carreras, para caballos y yeguas de 4 años en adelante. Siete candidatos desde el poste de los 1.700 metros. Aquí destaca claramente Doctor Oscar, tiene todo a su favor, el caballo a batir. Kuvasz debería ser su máximo enemigo. Minovia y Nyala a completar el trío.

La cuarta carrera es el Premio Cumbrales, soporte de la Lototurf, para potros y potrancas de 3 años no ganadores. Once ejemplares a recorrer 1.900 metros. Lorestan sobresale claramente sobre el resto, es de los más experimentados y la está rondando. Quimbaya, Volgar y Karacas, intentarán ponérselo difícil. La sorpresa podría ser What a Rock, solo ha corrido una vez y pasó desapercibido, pero tiene un origen muy arenero.

Cerrará esta primera jornada, el Premio Dink, un sprint de 1.100 metros para caballos y yeguas de 4 años en adelante. Cinco participantes tomarán la salida desde el poste de los 1.100 metros. Angel Down es el que tiene más valor del lote y ya ha ganado dos veces en arena, es el claro favorito. Mr Hobbs, cede peso a sus rivales, pero siempre ha figurado en el trío en sus salidas en fibra, buscará el fallo del favorito. Holistic Approach, está demostrando forma y se encuentra muy a gusto en este tipo de carreras, a tener muy encuenta.

La oferta gastronómica del recinto es muy variada y apetecible, ya que disfrutar de una cena informal con los amigos en los diferentes food trucks, o del Buffet de Mallorca en la pelousse, el mejor lugar del hipódromo junto a la pista para no perderte ningún detalle de las carreras, son algunas de las propuestas culinarias que harán las delicias de todos en esta primera noche veraniega.

También se podrá encontrar una gran variedad de carnes a la brasa, acompañadas por Cervezas Mahou o los vinos más selectos de las Bodegas Matarromera, así como los cócteles más refrescantes, en las Barras del Hipódromo ubicadas en los jardines del recinto.

Para el público al que le gustan las experiencias más exclusivas el hipódromo pone a su disposición la Terraza Premium, una zona reservada donde poder disfrutar de las mejores vistas al sky line de la capital, del Open Bar con cóctel reforzado y bebida, y de la música fusión con DJ en directo.

Para completar este planazo, la música en directo acompañará a cada una de las Noches del Hipódromo. A partir de las 21:00 h. el Flamenkito será el protagonista para amenizar las primeras horas en el Jardín Norte, que este primer jueves día 4 vendrá de la mano del grupo Dos Maderas. Y las canciones más conocidas y pegadizas de los años 80 y 90 tocadas por el grupo Darwing, serán las encargadas de poner ritmo y diversión desde las 00:35 h. hasta las 02:30 de la madrugada en el Jardín Sur.

Recordamos que existen más de 2.000 plazas de parking gratis, y autobuses también gratuitos con salida cada 20 minutos a modo de lanzadera desde el Paseo Moret en Moncloa. (si los acontecimientos de la capital no permitieran la salida desde ese punto, se trasladaría a Avda. de la Complutense, frente al metro Ciudad Universitaria). El servicio comienza a las 20:30 horas y termina a las 02:00 de la madrugada. Entrada de adulto a 12 € y gratuita a los menores de 14 años (acompañados por un adulto).

ABC pronostica: 1ª CARRERA: (4) RENATA - (5) GARMAR - (1) QUICK ARTIST 2ª CARRERA: (2) MISS TUFIA - (4) KISMAR - (1) QUEENS GALLERY 3ª CARRERA: (1) DOCTOR OSCAR - (2) KUVASZ - (6) MINOVIA 4ª CARRERA: (2) LORESTAN - (5) WHAT A ROCK - (7) KARAKAS 5ª CARRERA: (2) ANGEL DOWN - (1) MR HOBBS - (3) HOLISTIC APPROACH