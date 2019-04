Un Arcega en la NFL

Por apellido y genes no tenía otra opción que dedicarse al deporte. Es hijo de Joaquín y sobrino de Pepe y Fernando, leyendas del baloncesto español. Pero José Joaquín Arcega eligió el fútbol americano para volver a hacer historia para su familia. Es el primer español en haber sido elegido en el draft para jugar en la NFL. Como si la medalla de plata de Los Ángeles 84 que lograron sus tíos no fuera suficiente hito para esta saga zaragozana.

Coming soon to a red zone near you.#FlyEaglesFlypic.twitter.com/uETJBhNX52