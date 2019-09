GOLF Alma española en el inicio de la Solheim Cup Ciganda y Muñoz reconocen que Rafa Nadal inspira a las europeas ante las estadonuidenses

MIGUEL ÁNGEL BARBERO Enviado especial a PERTH (Escocia) Actualizado: 12/09/2019 22:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cada dos años, a imagen y semejanza de la Ryder Cup, las mejores golfistas de Europa y Estados Unidos se miden por el honor de levantar el trofeo como campeonas de la Solheim Cup.

Con un formato idéntico al de su hermana masculina, los tres días de competición que hoy comienza prometen pasión, lucha y un ambiente en las gradas como no se ve en otros lugares. Se trata de la 16.ª edición del torneo y, si bien el balance es favorable a los Estados Unidos (10-5), hay varios detalles que colocan a Europa como favorita. En primer lugar, las norteamericanas alinean a seis jugadoras debutantes y se echan de menos nombres de veteranas como Michelle Wie, Paula Creamer o Cristie Kerr. Por su parte, Europa acude con toda su artillería, con un mayor equilibrio entre veteranía y juventud, y entre las que destacan las españolas Carlota Ciganda y Azahara Muñoz. Ambas se han clasificado de forma automática y para ambas esta será su cuarta comparecencia.

La malagueña se encuentra radiante al regresar a esta competición «Estoy con muchísimas ganas de empezar, es un torneo que me encanta. Esta cuarta Solheim es el reconocimiento al trabajo duro para estar arriba y cuando empecé en Irlanda en 2011 no me imaginaba que iba a disputar tantas, así que estoy muy orgullosa». Azahara no pudo disputar la pasada Solheim en Des Moines debido a su convalecencia del síndrome de Hashimoto que le fue diagnosticado: «Yo nunca dudé de que volvería -aifrma-; es verdad que lo pasé mal, pero en ningún momento me sentí acabada… yo sabía que iba a volver a estar aquí. Me dolió mucho perderme la pasada edición, pero aquí estoy con muchísimas ganas». Carlota también se muestra radiante y deseando que comience la pelea: «quizás este año nuestra capitana (Catriona Matthew) sea bastante más tranquila que las anteriores y eso me gusta, porque ya hay bastante estrés en el campo. Creo que el equipo es uno de los mejores que hemos tenido últimamente, estamos todas las jugadoras en un gran momento, y el hecho de estar en Escocia, con mal tiempo, creo que a las americanas les puede pasar factura».

Precisamente el hecho de celebrarse en Escocia es otro de los puntos a favor del conjunto locakl. Ya en la segunda edición del torneo, allá por 1990, en la vecina localidad de Edimburgo, Europa dio una paliza a los Estados Unidos, ganando por 11,5 – 6,5. Aún así, Azahara no tiene claro lo de que Europa sea la favorita. «Creo que no lo somos; las americanas es cierto que tienen muchas debutantes y no imponen tanto, pero si están aquí es por algo. Al final, creo que esta Solheim va a ser muy fuerte. Confío en que gane Europa, pero va a haber que jugar muy bien».

Además, las españolas son expertas en motivar al resto del equipo… «El ‘Vamos’ nos sale de forma natural y tenemos a Rafa Nadal como inspiración -afirma Carlota-. Muchas jugadoras lo usamos para motivarnos y ojalá podamos decirlo el domingo muchas veces con la copa en la mano». Azahara lo corrobora: «Las españolas aportamos que Carlota está jugando increíble y este campo se le da muy bien; yo también estoy jugando bastante bien, pero sobre todo es en el vestuario donde más se nos nota. Carlota se ríe muchísimo y en un equipo siempre necesitas gente así: que no permita que nadie se venga abajo, que baile cuando suene la música… y para eso tanto Carlota como yo creo que somos muy buenas».

Ya sea con risas, buen ambiente o gritos de guerra, la misión ya está en la cabeza de todo el equipo: romper la racha de dos triunfos consecutivos de los Estados Unidos y recuperar el trofeo que coronará durante dos años al combinado europeo.

Los emparejamientos y horarios de la jornada matinal ("foursomes") son los siguientes: 9:10 h.Ciganda/Law (EUR.) - Pressell/Alex (EE.UU.); 9:22 h. Hall/Boutier (EUR.) - Thpmpson/Altomare (EE.UU.); 9:34 h. Masson/Shadoff (EUR.) - Korda/Korda (EE.UU.) y 9:46 h. Hull/Muñoz (EUR.) - Khang/Park (EE.UU.). Todos los partidos serán televisados por Movistar Golf.