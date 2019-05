ENTREVISTA Toros en Sevilla: Octavio Chacón: «Torear miuras en Sevilla es mi sueño y el de los que me quieren» El torero gaditano habla de su vuelta a la Real Maestranza después de 14 años en la que será su primera Feria de Abril

La gran temporada que Octavio Chacón (Prado del Rey, 1984) realizó en 2018 le ha enganchado de nuevo en los carteles. Hace menos de un año de su comparecencia en Las Ventas con la corrida de Saltillo, donde este año hará tres paseíllos. El gaditano vuelve a Sevilla después de 14 años en el que será su debut en la Feria de Abril.

¿Qué significa debutar en la Feria de Abril?

Para mí es un sueño. Va a ser mi segunda corrida de toros en Sevilla después de 14 años. Quién me iba a decir que iba a volver a pisar la plaza de la Real Maestranza. Ya estuve de novillero en el 2001 y de matador en la corrida del Corpus de 2005, el 26 de mayo, con Manuel Escribano y Salvador Cortés con una del conde de la Maza.

¿Qué recuerdo tiene de su paso por la Maestranza?

Me anunciaron un abono, volví al año siguiente y me repitieron en otra después de feria. Gracias a mi paso de novillero me gané estar en esa corrida de toros en la que pasé sin pena ni gloria. Para todos los toreros es un privilegio anunciarse en Sevilla. Para el domingo de Miura es una motivación diferente porque con todo lo que uno lleva a las espaldas, no solo se trata de mi sueño sino el de todos los que me quieren, mis amigos, mi familia, que ven después de muchos años vuelvo a estar anunciado en Sevilla.

Vuelve con un cartel con un especialista como es Pepe Moral y una figura, Sebastián Castella que la mata por primera vez.

Es un cartel muy interesante con el debut del maestro y también por estar con Pepe, con el que me une una gran amistad y coincidimos muchas tarde. Una de ellas será en Sanlúcar de Barrameda, en el mes de agosto junto a Emilio de Justo en una corrida de Victorino Martín.

En un año le ha dado la vuelta a su carrera profesional, ¿Qué piensa cuando echa la vista atrás?

La vida me ha dado una segunda oportunidad. Personal y profesionalmente estoy viviendo por lo que he luchado y me he sacrificado tantos años, por el amor que le tengo al toro y sobre todo la fe que tenía en mí mismo en buscar esa segunda oportunidad. Estoy feliz.

Había decidido pasarse a banderillero. ¿Qué piensa ahora sabiendo que estuvo a punto de renunciar a su sueño?

En lo que cambia la vida. La vida me ha enseñado que siempre hay que tener paciencia, fe en uno mismo, ser fuerte de mente y que no hay que tirar la toalla nunca. Cuando uno cree que tiene posibilidades hay que luchar por cumplir tus sueños.

¿Dónde la llega la oportunidad?

Después de mis temporadas por Perú, lo que me da hueco y que la afición me empiece a conocer es el Valle del Tiétar, después llego a Francia y un desafío ganadero me da la oportunidad de volver. Lo que me da el paso definitivo, cara al aficionado y a los empresarios, es la corrida de Saltillo del 4 de junio de 2018 en mi primer San Isidro. No hace ni un año de todo esto.

Se habla de Octavio Chacón como un torero revelación de 2018, ¿qué piensa al respecto?

Después de 15 años de alternativa que me digan torero revelación… ¡Fíjese! Es bonito y cae bien. Más vale que sea tarde que no nunca.

¿A qué se debe la falta de oportunidades?

Después de echarle la culpa a todo el mundo y te das cuenta de que la culpa de estar parado es tuya, soy consciente de que cuando asumo esto es cuando me ha cambiado la vida. Todos los parones que tiene la vida son por algún motivo, hay que saberlo asimilar y buscar la respuesta a lo que tantas veces me pregunté: el porqué estaba parado.

¿Por qué piensa que es su culpa?

Un día es que he cuajado un toro y lo he pinchado; al día siguiente que hacía mucho viento; que el picador le había dado mucho, que el tercero me lo había levantado o que el toro no me había embestido. Al final la culpa al final la tiene uno mismo que es el que se queda parado en su casa.

¿Qué pasó para darse cuenta?

Me ha cambiado el saber esperar, que todo tiene un proceso en esta vida. De lo más bonito que me ha pasado en la profesión es haber conocido Perú. Si no hubiera estado allí creo que me habría quitado años atrás. Gracias a Perú me he encontrado personal y profesionalmente.

Ha debutado en Valencia y el Domingo de Ramos ha estado en Madrid ¿le ha cambiado mucho sus planes en un año?

El año pasado tenía 4 o 5 de toros en Francia y todo dependía de lo que ocurriera en Madrid. Este año tengo corridas en ferias de categoría y para empezar la que estamos hablando la corrida tan bonita del domingo en Sevilla.

Ha comenzado con percances en Valencia y Madrid. ¿Cómo se encuentra?

Ya están olvidados, no tengo secuelas. Me corté los tendones de la mano izquierda y ya han pasado 15 días así que ni me acuerdo, no te tenido problemas. He caído en buenas manos, he podido descansar la mano y hacer la rehabilitación que necesitaba.

¿Ha encontrado en Miura y en Victorino su sitio en los carteles?

Sí, le debo mucho a este tipo de corridas. Me di cuenta en Perú por eso yo seguí luchando y quería encontrar mi hueco con estos toros ya que son hierros y ganaderías de mucha categoría. Si me ofrecen matar otras corridas las mataré porque soy torero pero mientras que pueda y dado que le estoy tan agradecido, quiero ser uno de los toreros que maten este tipo de corridas.

¿Qué planes hay después de Sevilla?

Soy de los toreros del día a día. Después voy a Madrid con la de Pedraza de Yeltes y me quedan dos comparecencias más en San Isidro. Estaremos en las plazas más importantes de Francia, donde estaré en casi todas y en España también hay cosas.