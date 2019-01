La fiesta nacional Tiempo de adviento taurino A la espera de que empiece la temporada habrá festivales en Lucena del Puerto, Mourão y Cantillana

Lorena Muñoz

Enero también tiene su cuesta en lo taurino. Dicho de manera metafórica y en referencia a la escasez de festejos y actividades con las que matar el gusanillo hasta que comience la temporada española. En esta época sin toros los aficionados viven su particular adviento taurino.

Como manda la tradición, el primero del año será el de Lucena del Puerto. En 2019, el empresario Jorge Buendía y el consistorio onubense han optado por un festival mixto a beneficio de la hermandad del patrón San Vicente Mártir. El 26 de enero, con ganado de Prieto de la Cal se anuncian Leonardo Hernández y Lea Vicens y el novillero «El Cachorro».

Habrá que esperar unos días para disfrutar del toreo a pie y desplazarse hasta la vecina Portugal. El 1 de febrero, Mourão inaugura la campaña lusa con un festival que anuncia a Pepe Luis Vázquez, Octavio Chacón, Nuno Casquinha, Román, el novillero Manolo Vázquez y la rejoneadora Ana Rita con Murteira Grave.

Dos semanas después, el 16 de febrero, la flamante villa taurina de Cantillana celebra otro festival mixto, con Leonardo Hernández, El Fandi, Salvador Cortés, Cayetano, Pablo Aguado y el novillero Muñoz Ríos con ganado de Juan Pedro Domecq y Prieto de la Cal, para rejones.

En el coso Manuel Morilla de Morón de la Frontera, que cumple 18 años, habrá toros la primera semana de marzo de la mano de Carmelo García, nuevo gestor de la plaza.

La auténtica cita taurina de enero es el encierro de San Sebastián de La Puebla del Río promovido por Morante y el consistorio cigarrero. Chupinazo, corredores, bandas de música y un festejo de promoción con reses de Dolores Rufino que se correrán por la mañana.

En el cartel, Jaime González-Écija, Diego Vázquez, Emiliano Ortega, Lolillo Soto, Joselito Sánchez de Morón y forçados portugueses y el rejoneador José Manuel Fernández. La del sábado 19 de enero será la quinta edición de una fiesta que ha llegado para quedarse.

Planificación pata la agenda taurina

La agenda taurina de principios de año ha sufrido un drástico descenso de actividades con respecto a los últimos tiempos. Así lo vive el aficionado José Luis Trujillo, asiduo a muchas de estas citas desde temprana edad. «Apenas hay festivales que antes servían como consuelo y matar el gusanillo de la afición», asegura. «Si tienes la opción de ir a un tentadero tienes mucha suerte porque si no, lo que te queda es ver la repetición de alguna corrida de un año anterior».

A ello se una la escasez de festejos televisados de la temporada americana. «A España llega poco por los canales de televisión así que lo que nos queda es internet gracias a aficionados que hacen periscope o lo comparten por Facebook. He podido ver Cali, aunque ni el trapío ni las exigencias tienen nada que ver».

Igual ocurre con las tertulias. En el caso de Sevilla asegura que son «casi inexistentes ahora y luego se acumulan justo antes de empezar la feria». Para Trujillo, «hasta hace dos años el invierno era una época para disfrutar de charlas en las que conocer los planes de los toreros e incluso coloquios de opinión y el estado de los encastes». José Luis recuerda con nostalgia el curso de Principios Básicos de la Tauromaquia de Aula Taurina que «duraba todo el curso, desde octubre a marzo, incluso con asistencia a un tentadero».

Una situación que contrasta con el hecho de que se hable de toros más que nunca. «La defensa de la tauromaquia es el tema político con el acuerdo de VOX y el PP pero en cuanto a actos seguimos igual que hace tres meses. Hay actos sueltos en el desierto de la nada», subraya. Destaca la labor que realiza la Fundación Cajasol con los mano a mano, «casi el único evento taurino que se mantiene en Sevilla en el calendario todo el año».

La solución para este aficionado pasa por la planificación. «En los próximos meses habrá alguna entrega de premios o la presentación de un libro. Luego te encuentras en una semana siete actos y tres coinciden. No creo que sea tan difícil para los organizadores un poco de planificación. Aquí no hay más cera que la arde y los asistentes tienen que repartirse».

Así hasta la espera de los carteles de Sevilla. «Aún no sabemos nada de las ganaderías pero imaginamos que no habrá muchas novedades. Vendrán las de siempre con la tristeza de que no estará el conde de la Maza», argumenta.