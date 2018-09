El sueño de las tardes de verano

Han pasado casi dos meses desde que «La Fiesta Nacional» se tomó un descanso estival. Dejamos estas líneas en pleno mes de efervescencia taurina con carteles y ferias de primer nivel. El verano nos ha dejado muchas claves para reflexionar sobre el presente y el futuro de la Fiesta. Como el título de la famosa obra de William Shakespeare «El sueño de una noche de verano», los meses de julio y agosto, han dado para que los toreros sueñen con sus tardes de gloria.

Algo parecido a una pesadilla le ha debido parecer a Alejandro Talavente estos últimos meses en los que ha tenido pocos contratos. La ruptura con la casa Matilla del triufador de San Isidro lo ha alejado de los carteles, casi tanto como muchos toreros que han sufrido y sufren las injusticias del sistema. Pablo Aguado ha estado parado cuatro meses después de cortar oreja en Sevilla y sus oportunidades son escasas. Como lo han sido las de otro sevillano, Juan Ortega, que fue a Madrid el 15 de agosto y demostró que merece más.

Una oportunidad que, sin duda, han aprovechado Octavio Chacón -después de triunfar en su primer San Isidro- o Emilio de Justo, uno de los diestros que mejor está toreando en este momento. Sus buenas actuaciones se han visto recompensadas en forma de contratos, en algunos casos, por la vía de la sustitución. Lo han demostrado en cosos importantes como Pamplona o Bilbao y con miuras y victorinos. Son dos ejemplos de toreros que han dado un golpe en la mesa, un toque de atención, como el de Fortes, otro diestro que reclama una mejor posición atendiendo a lo que realiza en el ruedo.

¿Y qué ocurre con Diego Urdiales? Alejado de las ferias y de los carteles, Bilbao volvió a ser su plaza talismán para recordar que en el toreo puro, en el de siempre, es donde se conserva la esperanza. En Vista Alegre brilló de nuevo Roca Rey, el único de las figuras que de verdad está triunfando, cortando orejas y llenando plazas. El ciclón peruano quiere reinar en el escalafón y para ello se la juega cada tarde mientras el resto suma paseíllos sin que ocurran cosas importantes.

Este verano ha dado para más. Hasta volvió Jesulín en Cuenca, aunque fuera por un día. Padilla completa su despedida, con percance de gravedad incluido. Los de David Mora y Manuel Escribano han reabierto el caso de las enfermerías que merece más atención del que se le presta. Ha sido un verano caliente que invita a reflexionar.

Para el periodista de El País, Antonio Lorca, «el verano ha tenido un protagonista que se llama Roca Rey, un ciclón imparable que donde va llama la atención, triunfa y se juega el tipo de verdad. Todos hemos asistido a un triunfo memorable en Pamplona, en Bilbao y en todas las ferias por la que ha ha pasado. Y esta película tiene otros actores principales». Lorca destaca a tres. «Diego Urdiales en Bilbao, que a juicio de muchos ha sido una de las faenas más bonitas, con más fondo y más taurina de los últimos tiempos. Juan Ortega, un torero prácticamente desconocido que va a Madrid un 15 de agosto y triunfa con el toreo clásico, con el de la escuela de Urdiales. Y también Fortes con una actuación muy lucida enMálaga que ha corroborado lo que ya venía haciendo en otras plazas».

En su análisis de verano plantea otra cuestión. «Frente a los éxitos, los triunfos y la torería de estos matadores constato una disminución de público constante en las plazas. El cartel de no hay billetes corre peligro de coger telarañas. Pamplona solo se ha llenado un día y ninguno Bilbao, Málaga, Huelva o El Puerto. Es preocupante y sobre todo la pasividad del sector ante este problema. La Fiesta se está desangrando por una herida que es la disminución de espectadores y cómo la afición está huyendo de las plazas».

Al tiempo, señala que los actores del verano no estarán en las ferias. «Juan Ortega, Fortes y Urdiales han triunfado muy avanzado el verano. Creo que no les va a servir para muchos contratos en septiembre. un mes muy taurino ni siquiera el año que viene. En Zaragoza sí están Urdiales y Fortes». ¿Por qué? «Sigue mandando la dictadura del sistema que domina en la sombra a esta Fiesta basado en el protagonismo de unos cuantos toreros que son los que dominan las ferias. Y de ahí la pasividad del sector que no le pone remedio. Hay que renovar el escalafón con toreros novedosos no solo los que he nombrado. Mucho me temo que el sistema no está por la labor sino por mantener los carteles de siempre y llevárselo calentito el tiempo que dure que ojalá sea mucho», concluye.