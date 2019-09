Entrevista Rafael Serna: «El primer indulto de mi carrera es un hito precioso que no voy a olvidar» El torero sevillano habla de sus planes tras el primer indulto de su trayectoria a un toro de la ganadería de El Parralejo

Lorena Muñoz @LorenaLimon Sevilla Actualizado: 06/09/2019 07:53h

Hace menos de una semana que Rafael Serna (Sevilla, 1995) logró uno de los sueños de todo torero. «Malandar», número 65, del hierro de El Parralejo se ganó la vida en el ruedo de Zalamea la Real (Huelva) el pasado sábado 31 de agosto. Delante estuvo el torero sevillano para el que es el primer indulto de su carrera profesional. «Estoy muy contento porque fue una tarde muy importante desde el primer toro que me dejó estar muy a gusto y tuve la suerte de que me tocara un toro excepcional que me permitió torearlo largo, muy profundo y por abajo. Hacía tiempo que no tenía un animal así para poder disfrutarlo», explica el diestro.

Serna destaca el hecho de que fuera «el primero en mi carrera, es un hito precioso que no voy a olvidar» además de la ganadería. «Me alegra muchísimo que haya sido del hierro de Pepe Moya que es un gran amigo que siempre me ha tratado muy bien en su casa lo que hace que sea una satisfacción mayor».

Una noticia que también ha sido bien acogida por el ganadero ya que se trata de un astado con muy buenas referencias, tal y como afirma el torero. «Este toro tiene muy buena reata tanto por la madre como por el padre. Venía de una familia muy importante en la ganadería así que tenerlo de vuelta en el campo es una gran noticia sobre todo porque se está recuperando».

Para el torero, este triunfo ha supuesto una inyección de moral en esta temporada después de torear en Las Colombinas, en la corrida de Cuadri. «Hice una apuesta muy fuerte pero la pena es que no tuve colaboración en los toros para que me ayudaran un poco en que la tarde cogiera vuelo. El primero fue un toro muy duro y si llego a meter la espada le hubiera cortado una oreja. A pesar de todo, ha sido muy positivo porque la gente salió contenta y hablando bien de mí, algo que también cuenta».

Era su primera tarde con este encaste, una prueba que superó y que valora de forma positiva. «En lo personal me ha curtido mucho porque estar al lado de dos figuras del toreo y expertos como los maestros El Cid y Manuel Escribano ha sido una apuesta muy fuerte que ha salido bien».

Después de esta cita colombina, una plaza en la que ha triunfado de novillero, Serna tiene compromisos en América y este sábado en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) con Antonio Nazaré y Alfonso Cadaval. «Tengo dos tardes en la feria peruana de Tacabamba el 15 y el 16 de septiembre y una corrida en Lima lo que me hace especial ilusión porque ya tuve la suerte de estar de novillero y matador y que te vuelvan a contratar es una buena noticia».

Mientras llegan esas fechas y antes de que termine la temporada española, Rafael Serna sigue entrenando para renovar esa ilusión tras la oreja que cortó en la Feria de Abril. «A pesar de que estoy toreando muy poco está siendo un año destacado. El indulto de Zalamea me ha dado un impulso importante sobre todo estando al lado de Daniel Luque que está echando un año muy bueno. Poder torear a un toro de la manera en la que busco y por la que entreno cada día te ilusiona muchísimo y te da fuerza para seguir», argumenta.

Sus planes siguen apuntando a 2020, con la mirada puesta en volver a Sevilla y en ir a Madrid. «Estoy disfrutando la temporada pero la siguiente debe ser más importante que esta. Me gustaría estar de nuevo en la Maestranza y poder confirmar en Las Ventas».