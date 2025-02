Un novillero de Gerena se encadena a las puertas del Ayuntamiento

El novillero de Gerena Juan Ginés Gómez ha emprendido en la mañana de este martes una protesta a las puertas del ayuntamiento de la localidad sevillana, tras no haber sido incluido en un festival que se celebrará el próximo 15 de febrero.

«Por segunda vez me engañan, ¿quiénes son los responsables? ¡Justicia!», reza un cartel junto al novillero. Éste es hijo del banderillero Ginés Gómez , bastante conocido en la provincia de Sevilla.

Según ha podido conocer ABC de Sevilla, el próximo 15 de febrero se celebrará en Gerena un festival en el que se anunciarán: el rejoneador Juan Quinta; los matadores de toros Finito de Córdoba, Curro Díaz, Manuel Escribano y Daniel Luque; y el novillero Juan Pedro García «Calerito». Lidiándose novillos de José Luis Pereda y Lora Sangrán .

El novillero ha señalado a este medio que se siente «engañado» por parte del empresario José Antonio Cejudo «El Güejareño» . «Este señor me prometió el año pasado que este año sí me pondría. Y también también que me incluiría en dos festejos por la provincia. Nada se ha cumplido».

« No me dan una solución ni el empresario ni el alcalde . Desde el Ayuntamiento sólo me dicen que ellos dan una subvención de 12.000 euros para montar el festival y que del resto se encarga «El Güejareño». Además, los matadores del pueblo no me están apoyando en mi reivindicación».

Este festejo, que aún no está oficializado y puede sufrir modificaciones, será la reedición del que ya se celebró hace un año, sorprendiendo en esta ocasión la posible no inclusión del matador de toros local Miguel Ángel León.