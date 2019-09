Los motivos por los que Enrique Ponce sustituye a Roca Rey en San Miguel La empresa Pagés apuesta por el valenciano al no llegar a un acuerdo con Pablo Aguado, que estaba dispuesto a torear de nuevo en la Real Maestranza

Se acabaron las quinielas sobre el sustituto de Roca Rey en la próxima Feria de San Miguel. La Empresa Pagés, que comanda el empresario Ramón Valencia, ha apostado por el valenciano Enrique Ponce para suplir la baja del torero peruano que se vio obligado a cortar la temporada el pasado 20 de agosto por una lesión en las cervicales que le afecta a la espalda y al hombro derecho.

Roca Rey arrastraba este problema desde el 22 de mayo, cuando sufrió una dura voltereta en la Feria de San Isidro, y se perdió las ferias de Burgos y Soria a finales de junio. Reapareció en Pamplona sin estar del todo recuperado y aunque en un primer momento anunció una retirada temporal, la hizo definitiva para todos sus compromisos firmados en España y Francia durante 2019.

La apuesta por Enrique Ponce deja el cartel del día 28 de septiembre con el valenciano abriendo plaza, en la que será la despedida de la Real Maestranza del torero sevillano Manuel Jesús «El Cid», que también estará acompañado por José María Manzanares. Los toros para esta efeméride serán de la ganadería de Victoriano del Río y de Cortés que repite tras lidiar el Domingo de Resurrección en la apertura de la temporada maestrante.

De esta forma, Enrique Ponce podrá torear en Sevilla en 2019 ya que una grave lesión de rodilla sufrida en la Feria de Fallas le impidió comparecer en la pasada Feria de Abril. El veterano torero de Chiva regresó a los ruedos de manera triunfal y después de cinco meses el pasado 10 de agosto en la plaza de toros de El Puerto de Santa María indultando a un gran toro de Juan Pedro Domecq. Además, ha completado un destacado mes de agosto y también sustituirá a Roca Rey este sábado en la goyesca de Arles, mano a mano con Juan Bautista y el 10 de septiembre en Albacete, feria en la que hará doblete.

Con la entrada de Poncese descarta a Pablo Aguado, triunfador rotundo de la Feria de Abril y de la temporada, además de candidato favorito de los aficionados para sustituir a Roca Rey. La intención de la empresa Pagés era contratar al torero sevillano que, según ha confirmado a ABC de Sevilla su apoderado Fran Vázquez, «Pablo estaba dispuesto a estar en la Maestranza como de hecho demuestra que estará en el festival benéfico del 12 de octubre», pero no han llegado a un acuerdo.

Vázquez subraya la cordialidad en la negociación y que no se trata de una cuestión económica. «No hemos llegado a hablar de dinero. La empresa tenía buena disposición para que Pablo estuviera en Sevilla pero al no haber consenso, estaremos en la Feria de Abril de 2020».

Hay que recordar que Pablo Aguado cuajó una soberbia actuación el pasado 10 de mayo en la que cortó cuatro orejas a los toros de Jandilla, lo que le valió para salir a hombros por la Puerta del Príncipe por primera vez en su carrera.

Cerrada la incógnita del día 28, solo queda conocer el nombre de los novilleros que harán el paseíllo el próximo 27 de septiembre en la novillada de Villamarta que todavía está anunciada con un cartel por designar. El otro plato fuerte de la Feria de San Miguel llega en el cierre el 29 de septiembre, fecha en la que el astigitano Ángel Jiménez, tomará la alternativa con Morante de la Puebla y Julián López «El Juli», con los toros de Daniel Ruiz.