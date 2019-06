TOROS José María Garzón: «José Tomás es el torero más rentable a nivel de empresa» El empresario sevillano habla de su experiencia al frente de Lances de Futuro en las plazas de Algeciras, Torrejón de Ardoz, Las Rozas y Granada donde torea el diestro de Galapagar el próximo 22 de junio

José María Garzón (Sevilla, 1973) es empresario taurino, emprendedor e innovador, «obsesionado» con llevar la tauromaquia a la juventud. A esta carta de presentación se suma que su empresa, Lances de Futuro, ha logrado contratar a José Tomás dos años consecutivos. El año pasado en Algeciras y este en Granada, el próximo 22 de junio.

¿Cuáles son sus claves?

Como empresario siempre he intentado trabajar mucho y lo más recto posible. Lo mío es vocacional y hacer un poco del apoderado de los aficionados. Quiero hacer ferias interesantes desde que empecé en Ciudad Real, en Cáceres y en Mérida. Con humildad, siempre he querido innovar, hay que sacar al toreo del tono casposo. Antes se jugaba al toro, se hablaba de toros y se veían por televisión. Se ha perdido, un poco por culpa de los profesionales.

¿Cómo ha contratado a José Tomás?

Trabajando y con suerte, el año pasado logré mi sueño porque siempre he sido tomasista. Hacerlo dos años seguidos en mis dos plazas… sé que hay que hacer las cosas perfectas.

Suerte y trabajo, ¿claves de su éxito?

Por supuesto, creo que hay que trabajar y rezar mucho, creo en esas cosas. Gracias a Dios estoy haciendo lo que me gusta e intentó hacerlo lo mejor posible. Me equivoco todos los días pero lo hago por vocación y con un equipo de personas extraordinario.

¿Qué pide José Tomás?

No sé lo que pide, creo que él va marcando su destino como ha hecho siempre y ha pensado que eran apto Algeciras y este año Granada y nosotros hemos firmado. No me gusta hablar de la contratación de ningún torero pero creo que a José Tomás no es nada difícil contratarlo. Se preocupa por la tauromaquia, está súper involucrado y es una de las personas más importantes de la historia del toreo.

Cualquier empresario que lo haya querido contratar no pensará igual.

Sí es difícil pero en la mesa de negociación tiene una seriedad y una rectitud incuestionables. Creo que es el torero más rentable a nivel de empresa.

Si supone mucho su contratación para la empresa y para la ciudad.

En Algeciras se agotaron los abonos en 10 horas y en Granada en 5 días. La clase política no se da cuenta de lo que genera un acontecimiento así. En Algeciras he tenido apoyo del ayuntamiento pero en Granada no a pesar de que el impacto está valorado en 14 ó 15 millones de euros. Y la repercusión es como hacer una campaña de publicidad de 4 millones. También tiene que ser consciente el tejido empresarial. Granada es una ciudad conocida en el mundo pero esto es un revulsivo.

¿Qué fórmula emplea cuando no está José Tomás?

Igual, la misma, seguir trabajando.

o estar con las casas debe ser más difícil. ¿Hay menos compromisos?

Estoy solo como empresario, sí, y qué duda cabe que es más duro pero a veces mandar en el hambre de uno es bonito. Estoy bien así aunque tengo un equipo de personas extraordinarios.

Tiene experiencia de apoderado, con José Garrido y Joaquín Galdós.

Así es y aunque intento que mis toreros estén en mis plazas a veces no están si no tienen cabida. Hay que separar un poco aunque en igualdad de condiciones apuesto por los míos.

¿Cómo se pueden abrir los carteles?

El equilibrio no es fácil. Apuesto por los jóvenes pero las figuras lo son por algo y tienen el tirón popular. Se deben ir intercalando los carteles, yo he abierto mis ferias a los jóvenes pero la juventud tiene que apostar de verdad. Lo hice con Roca Rey hace tres años y ha reventado esto. El sistema está viciado, sí, pero se abren puertas como las que han abierto Pablo Aguado o David de Miranda que está en Algeciras por Fortes.

Optó a Málaga y quedó muy cerca.

Me siento muy orgulloso sin las cartas de compromiso de las figuras. Ha sido la derrota más alegre que he tenido en mi vida, aunque lo digo siempre con humildad.

Decidió ampliar un año Algeciras.

Sí, era el 50 aniversario y se vivieron cosas bonitas en 2018. La venta de abonos va muy bien y va a ser la segunda plaza de Andalucía con más abonados.

La política de precios es vital.

Sí, en Algeciras por 25 euros va un niño a un tendido de sombra. En Granada hay abonos para jóvenes en tendido sombra por 70 euros.

¿Qué plaza le gustaría llevar?

El Puerto de Santa María, pero estoy bien, creo que en los momentos clave he tenido mucha suerte