Daniel Luque:«El triunfo en cada tarde está marcando mi temporada» El diestro de Gerena ha realizado la que posiblemente sea la obra premiada como «mejor faena» en la plaza de Mont de Marsan

Jesús Bayort SEVILLA Actualizado: 20/07/2019 08:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El caso de Daniel Luque clama al cielo. Su triunfo del pasado miércoles en Mont de Marsan (Francia), además de corroborar el extraordinario momento artístico que atraviesa el de Gerena, refrenda que su relego a un segundo nivel del escalafón es absolutamente injusto. Torea con el capote como muy pocos lo han hecho a lo largo de la historia. El recibo a la verónica y las posteriores chicuelinas al flor de gamón de «La Quinta» serán de las mejores secuencias capoteras de toda la temporada taurina. Con la muleta fue tan inteligente de ponerle todo el empaque necesario para tapar el escaso recorrido que tenía el toro. Un uso del verduguillo dejó su balance en una oreja. Menos mal que Francia tiene la sensibilidad y memoria que muchas veces escasea en España.

«Francia está siendo un pilar muy importante en mi temporada. Todas las tardes las estoy contabilizando por triunfos, y eso son los detalles decisivos que marcan y denotan el momento de un torero. Sin lugar a dudas, fue una de las faenas importantes de la feria. Me voy feliz por haber conquistado una plaza que tenía entre ceja y ceja, y que además me lo han reconocido todo el sector: prensa, aficionados y profesionales», reconoció Luque en declaraciones para ABC de Sevilla.