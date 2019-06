La Fiesta Nacional Del Corpus al San Juan taurino Sevilla, Toledo y Granada, con José Tomás, son las citas del Corpus que se unen a la Feria de Alicante

El calendario litúrgico nos trajo una Feria de Abril en mayo y ahora un Corpus que se une a las fiestas de San Juan. Por mucho que algunos quieran negarlo, los toros siempre estuvieron en las celebraciones, tanto las religiosas como las profanas y populares como demuestran los próximos festejos del calendario.

El jueves del Corpus tiene tres focos de actividad taurina. En Toledo se consolida la fecha con una corrida monstruo en la que se anuncian Morante de la Puebla, Julián López «El Juli», José María Manzanares y Álvaro Lorenzo, como único torero de la tierra.

En Sevilla se intenta convertir en habitual que la corrida del Corpus sea una novillada picada con los tres sevillanos de mayor proyección. Desde el año 2015, la empresa Pagés apuesta por esta fórmula que resulta muy interesante como escaparate para los novilleros. Y no tan buena para quienes quieren que la fecha mantenga el nivel de las corridas de toros de antaño.

La verdad es que la historia nos demuestra que esta cita en la Maestranza ha tenido de todo. Desde grandes carteles como los de 1960 y 1968 en los que Curro Romero abrió la Puerta del Príncipe pasando por la novillada de 1935 -también un 20 de junio- en la que Pascual Márquez cortó cuatro orejas, hasta la grave cornada que sufrió Pepe Luis Vázquez en 1989, de la que se cumplen 30 años.

El próximo jueves serán Emilio Silvera -que repite- Juan Pedro García «Calerito» y Daniel de la Fuente los elegidos para la novillada de Fuente Ymbro, ganadería triunfadora de la Feria de Abril. El compromiso es vital para los tres que se juegan gran parte de la temporada y de su futuro en el coso del Baratillo.

En esta fecha hizo tres veces el paseíllo Pablo Aguado que este año está anunciado en la Feria del Corpus de Granada, junto a José Garrido y Joaquín Galdós. El torero sevillano es uno de los más deseados del momento como lo es José Tomás, principal aliciente del ciclo que se celebra en la Monumental de Frascuelo. La empresa Lances de Futuro, de la mano de José María Garzón, ha logrado contratarlo dos años consecutivos en Algeciras y en Granada.

Será el sábado 22 de junio, el mismo día que en Utrera se celebra un festejo por San Juan con Manuel Escribano, Octavio Chacón y Pepe Moral y el debut de Miura. Un día antes ya habrá empezado la Feria de Alicante donde Pablo Aguado y Morante de la Puebla serán los representantes sevillanos. Esperamos que salgan a hombros de las hogueras sanjuaneras.

Pedro Casado: «Ojalá el Corpus recuperase la corrida de Sevilla»

Pedro Casado es un joven estudiante de Farmacia y presidente del Círculo Taurino Puerta Carmona que tiene claras cuáles son sus preferencias sobre el Corpus en Sevilla. «Desde hace unos años es una novillada pero ojalá se recuperase una corrida de toros con la categoría que tiene Sevilla, con toreros sevillanos. Es uno de los días que más se celebra y más importantes de la ciudad y siempre ha tenido su festejo taurino así que la Maestranza y la empresa Pagés no se deberían quedar atrás. Este año hay un cartel interesante en el que espero que haya bastante afluencia de público porque son tres chavales con capacidad y proyección».

Como joven aficionado valora el cartel de José Tomás y los incentivos que realiza la empresa con los más jóvenes en la Feria de Granada «Desde hace algunos años la gestión de Granada está siendo bastante adecuada porque se hacen cosas para atraer a la juventud en una ciudad donde no se vive tanto la afición como en Sevilla. Es fundamental que se apueste por ello».

Sobre el torero de Galapagar asegura que «guste más o menos todo lo que hace es positivo para la tauromaquia y para los granadinos, sin duda, va a ser una buena feria». Casado es de los que se movería para verlo torear. «Por supuesto que sí, pero no puedo ir a Granada porque estoy en plenos exámenes ya que el año pasado fui a Algeciras. El cartel con un rejoneador no me gusta tanto pero José Tomás siempre es José Tomás, si no el mejor, es de los mejores», subraya.

Sobre el cartel confeccionado hubiera preferido otra fórmula. «Me habría gustado más que hubiera compartido cartel con los que están ahora mismo en boca de todos para demostrar que sigue siendo el mejor». En su opinión, esos toreros son «indudablemente Pablo Aguado y Roca Rey, gustándome más el primero, son dos chavales jóvenes que le han devuelto la afición a muchísimas personas entre los que me incluyo. Hay otros que se están apuntando al carro, como Román, que espero que se recupere pronto. Por fin parece que está resurgiendo la competencia», destaca.