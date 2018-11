Toros El conde De la Maza elimina su ganadería «Estoy cansado, los toreros quieren torear lo que quieren torear y los empresarios quieren comprar lo que quieren comprar»

ABC

Sevilla Actualizado: 14/11/2018 20:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Leopoldo de la Maza Ybarra, conde de la Maza, ha enviado su ganadería íntegramente al matadero, excepto un lote de reses vendidas a un particular, según ha confirmado a Efe el criador con razones de ámbito privado y familiar.

«Llevaba mucho tiempo madurándolo y se decidió que cuando culminara la temporada de este año se acababa todo» ha confesado De la Maza, precisando que el proceso ya comenzó el año pasado «enviando muchas vacas al matadero y a festejos populares».

«Este año he quitado el resto», ha puntualizado el ganadero que además de lo lidiado en las plazas ha eliminado parte del ganado vendiéndolo «para las calles» y que ha añadido que «lo que me ha quedado de añojitas, eralas y todo lo que aún había por ahí se lo he vendido a un amigo mío de Sevilla que se lo llevará el viernes».

De la Maza, que sí conservará el hierro y sus derechos ganaderos a nombre de la sociedad familiar, ha confesado que no le han quedado ganas de reemprender la carrera ganadera.

«Estoy cansado y no me apetece. Podría haberme quedado con algunas reses y lidiar de erales pero esto es imposible. Esto está como está. Los toreros quieren torear lo que quieren torear y los empresarios quieren comprar lo que quieren comprar», ha puntualizado.

Los antecedentes de la ganadería que pastaba en el histórico Cortijo de Arenales del término sevillano de Morón de la Frontera figuran en las primeras compras de reses en los años 30 del siglo XX por parte de Leopoldo de la Maza, conde de la Maza, abuelo del último ganadero.

Fue en manos de su hijo del mismo nombre y título cuando la vacada adquirió cartel y el definitivo carácter, en especial a partir de la compra una punta de ganado de procedencia Núñez que, sumada a las anteriores reses, le dio personalidad definitiva a la ganadería, que era dirigida por Leopoldo de la Maza Ybarra desde la muerte del anterior conde en julio de 2002.

La ganadería del Conde de la Maza, que así se anunciaba en los carteles, lidió su última corrida de toros el pasado 15 de agosto en la localidad madrileña de Cenicientos, en un cartel en el que figuraban los matadores de toros Octavio Chacón, Alberto Lamelas y José Carlos Venegas.

Uno de sus últimos éxitos ganaderos en la plaza de la Maestranza fue en lacorrida del Corpus de 2014, cuando un toro de su ganadería, lidiado como sobrero, propició una gran faena para el diestro palaciego Pepe Moral.