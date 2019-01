ENTREVISTA Antonio Nazaré: «Mi objetivo es estar en las ferias y es lo único que me ilusiona» El diestro nazareno, que cumple diez años de alternativa en este 2019, analiza cómo ha sido su trayectoria

Lorena Muñoz

@LorenaLimon Actualizado: 07/01/2019 18:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Antonio Nazaré (Dos Hermanas, 1984) ha sumado doce paseíllos a pesar de no estar anunciado en Sevilla. Es su meta para 2019 cuando celebrará el décimo aniversario como matador de toros.

Cuéntenos cómo ha sido su año .

Tal y como está la situación para los toreros del segundo grupo, creo que he toerado un buen número con 12 corridas y dos festivales. Es cierto que no he podido pisar ninguna plaza importante que es lo que uno quiere, lo que busca y lo que puede catapultar tu carrera pero quitando el año de los triunfos en Sevilla y Pamplona ha sido de los años que más he toreado.

¿Quién le apodera?

Me apoderan el empresario Mario Hidalgo y Jesús Cañas.

¿Qué tardes destaca de 2018?

En la plaza francesa de Vic-Fezensac una de las ferias toristas de la zona donde el triunfo no pudo ser de oreja pero sí fue una corrida muy dura con un balance muy positivo en lo mental y en lo profesional. Los compañeros Octavio Chacón, Alberto Lamelas y yo echamos una corrida complicada para adelante. En España, en Sangüesa donde he sido triunfador de la feria, salí a hombros en Almagro, en Tudela... He toreado en sitios de menos repercusión pero importantes para mí porque me han hecho no estar parado. Cada tarde te juegas mucho. Para nosotros no existe escenario pequeño.

¿Ya se han olvidado de sus triunfos en Sevilla?

Cortas dos orejas pero mañana tienes que cortar otras dos y triunfar de nuevo. Lo pasado no cuenta y se olvida pronto. Hay muchos toreros y mucha competencia así que tienes que dar la cara todos los días.

¿Cuál ha sido su balance de 2018?

De mis diez paseíllos en España he salido siete veces a hombros. En Mérida (Venezuela), una feria de primer nivel, me premiaron con la mejor faena y corté dos orejas. Como me imagino que dirán mis compañeros, todos queremos torear pero la situación es la que es, hay que ser realistas. Entrar en las ferias no es fácil y ese es el principal objetivo. Este año la meta ha sido sumar corridas de toros para en 2019 tener argumentos con los que entrar en Sevilla y Madrid.

Menos festejos y más toreros nuevos. ¿Es más difícil hacerse hueco?

Así es, antes un torero de segundo grupo toreaba 35 corridas de toros y llegar a 20 hoy es muy difícil. En las ferias importantes hay pocos puestos y no es fácil. ConSevilla tengo una relación muy buena de 13 paseíllos y 9 orejas cortadas. Siempre está la ilusión de volver a mi tierra que es la que me ha dado lo que tengo. Y a Madrid, por supuesto.

Fuera de esas plazas, ¿hay un toro distinto?

Hoy no existe el toro pequeño, en pueblos me he encontrado toros como los de plaza de provincia. Nunca he huido de matar ciertas ganaderías. Un año me anuncié con una de Victoriano del Río en Sevilla y con la de Cebada Gago en Pamplona. Mi objetivo es estar en las ferias y es lo único que me ilusiona.

Sería bonito volver a Sevilla. Me encantaría reencontrarme con la afición y con mi plaza

¿En qué plazas le gustaría torear?

Por desgracia me quedan muchas plazas ya que las únicas importantes que he pisado son Sevilla, Madrid, Pamplona y Zaragoza. No he estado en Valencia, Málaga, El Puerto, Bilbao, ni Santander... Me faltan todas y en Francia también. He triunfado pero no me ha servido para entrar en esos cosos. No he tenido oportunidad todavía.

El 28 de abril de 2019 cumple 10 años de su alternativa en Sevilla. ¿Cómo le gustaría celebrarlo?

Sería bonito poder volver ya que en 2018 no he estado. Me encantaría reencontrarme con la afición, con mi plaza y con mi gente. Los años se notan en madurez y en aprendizaje. El tiempo no pasa en vano y hayan sido más o menos siempre he estado toreando aunque no todo lo que quisiera, no he bajado de quince por año.

¿Cuándo empezará su temporada 2019?

Tengo planes de volver a Venezuela a primeros de año pero mi sueño es comenzar en España lo antes posible.

¿Repetiría con Miura en la Maestranza?

Ahora mismo en Sevilla mataría hasta el de la carretera. El objetivo es entrar en los carteles. Precisamente en la Maestranza he matado distintas ganaderías. Lo que me ilusiona, me motiva y lo que necesito es la plaza y la afición de Sevilla.