En el tendido Álvaro Acevedo: «Juan Ortega pegó cinco muletazos para el recuerdo» El periodista destaca la gran actuación de Pablo Aguado en la Maestranza

El periodista Álvaro Acevedo destaca la actuación de Pablo Aguado. «En estos momentos encarna la gran esperanza de los amantes del toreo clásico y demuestra que su maravillosa tarde en Sevilla no fue una casualidad sino que se repitió de forma admirable en Madrid», subraya. «También ha salido relanzado en otro circuito y con otro nivel David de Miranda, un chaval con un mérito brutal por lo que ha pasado y que aprovechó con un valor estoico y portentoso a un bravísimo toro de Juan Pedro. Y ratifica su gran estado de forma Emilio de Justo con un importante victorino. Ha estado parado diez años lo que demuestra en qué manos está el toreo», argumenta.

Acevedo es muy crítico con el sistema. «Las empresas son muy herméticas para introducir novedades. Llevamos 20 años no ya con las mismas figuras, sino con otros toreros que no lo son, y que se mantienen en las ferias sin interesar a nadie. Que en Jerez entren El Fandi o un señor retirado y fuera de forma como Rivera Ordóñez, en vez de Aguado o Ginés Marín, sólo puede ser decisión de un empresario no taurino, sino antitaurino, como es Antonio Matilla», lamenta.

Y también tiene palabras de elogio para otros toreros. «Las puertas que se estaba abriendo a base de zarpazos Juan Leal en Francia, ha empezado a abrirlas en España con una actuación de un valor heroico». Sobre la puerta grande de Perera destaca que «fue muy protestada y excesiva pero su posición en la Fiesta se mantiene, ni sube ni baja, mientras que Aguado sale reforzado sin cortar ninguna oreja. Cuando el toreo es grande, los trofeos quedan en un segundo plano».

En relación con los sevillanos destaca a un «Juan Ortega sin opciones que pegó cinco muletazos para el recuerdo. Si un día cuaja un toro en una feria importante, quizá veamos un caso parecido al de Aguado porque el público está demandando toreros de esa calidad, hoy en clara minoría». En su opinión, Daniel Luque, tuvo «una actuación muy profesional, a veces demasiado aseada, con el público en contra» y de El Cid cree que «Madrid supo respetar a un torero con una trayectoria muy honesta».