Morante de la Puebla y la temporada 2025, protagonistas de la noche taurina en El Puerto

El auditorio del Hotel Monasterio San Miguel se convirtió este viernes en el epicentro del mundo taurino local con la celebración de la XXV edición de los premios de la Peña Taurina José Luis Galloso. La convocatoria, consolidada como referencia en el calendario cultural portuense, reunió nuevamente a la afición en una noche marcada por la tradición, el reconocimiento y la memoria de una temporada 2025 especialmente significativa.

Una temporada recordada por las dos tardes gloriosas de Morante de la Puebla, que colgó el cartel de «no hay billetes» en los festejos en los que participó. El coso portuense registró llenos absolutos y Morante triunfó, saliendo a hombros tras cortar dos orejas en tardes tan esperadas como históricas.

El acto contó con un respaldo masivo, reflejo del arraigo de la tauromaquia en la ciudad y del prestigio alcanzado por estos galardones a lo largo de sus veinticinco años de historia.

Entre las autoridades presentes estuvieron la vicepresidenta primera del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre; Mercedes Colombo, delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz; Tania Barcelona, delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte; y los ediles Carmen Lara,Carmelo Navarro e Ignacio García, junto a numerosos aficionados y socios de la Peña. Todos compartieron una velada que puso en valor el trabajo de quienes han contribuido al desarrollo de la última campaña taurina.

Antes del comienzo, se guardó un minuto de silencio por Pajarito, persona entrañable y muy querida, siempre ligada a la Plaza Real; por Jerónimo Roldán, presentador del acto durante 24 años; y por Rafael de Paula y Álvaro Domecq, recientemente fallecidos.

Emilio Trigo ejerció como maestro de ceremonias en una cita que mantiene viva la pasión por la tauromaquia y que contó con la presencia de diversos miembros de la corporación municipal, en representación del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y del equipo de Gobierno.

Presidiendo la noche, el maestro José Luis Galloso, motor espiritual de estos premios, subrayó la vigencia de los valores eternos de la tauromaquia, elevando la efeméride a la categoría de acontecimiento.

La velada reafirmó la relevancia de estos galardones en la temporada taurina local y evidenció, una vez más, la firme voluntad de la ciudad de respaldar y proyectar la tauromaquia.

Premiados

En cuanto a los reconocimientos, el Trofeo al Mejor Novillero sin Picadores fue para el portuense Celso Ortega, quien cortó dos orejas en su actuación.

El Trofeo Solera Plaza Real recayó en Daniel Crespo, que en su debut del 9 de agosto hizo vibrar al tendido con un toreo templado y unas verónicas inolvidables.

El Trofeo José Luis Galloso al Mejor Tercio de Capote fue concedido a Morante de la Puebla. Ante su ausencia en la ceremonia, la organización no pudo hacer efectiva la entrega. Morante bordó su toreo más esencial y puro, ofreciendo una auténtica lección de temple y cadencia.

El Trofeo al Toro Más Bravo fue para la ganadería de Núñez del Cuvillo por el astado Aguaclara, lidiado por Daniel Crespo, que desplegó una faena marcada por el temple y la emoción.

Además, la Peña homenajeó a destacadas figuras del toreo y a aficionados cuyo compromiso sigue engrandeciendo la tauromaquia.

La sorpresa llegó cuando José Luis Muñoz, presidente de la Peña, anunció que este será su último año en la entrega de premios, para tomarse un respiro y un «momento de reflexión», en un contexto en el que la Peña no cuenta con sede ni ayudas públicas.