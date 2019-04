San Isidro: Roca Rey, García Lorca y la teoría del duende La figura peruana protagoniza la campaña de la feria madrileña inspirada en el poeta

Andrés Roca Rey es el protagonista de la nueva campaña de publicidad que Plaza 1 desplegará en las calles de Madrid con motivo de la próxima Feria de San Isidro, de la que el diestro peruano es uno de los principales atractivos. Esta nueva iniciativa publicitaria, con una imagen obra de José Ramón Lozano, se suma a la que se ha desarrollado durante el mes de abril.

En el año en el que se cumple el centenario de la llegada de Federico García Lorca a Madrid, la nueva campaña está basada en «La teoría del duende» del poeta. Lorca desarrolló una teoría estética donde despliega sus ideas acerca del proceso de creación artística. El ‘Año Lorca’ no solo está presente en la campaña que ahora se presenta. Es, precisamente, una obra de Francisco Bores en homenaje al poeta la que ilustra el cartel anunciador del ciclo.

Lorca manifiesta que el gran arte depende de un conocimiento cercano de la muerte y el duende alude a la interpretación subliminal de la tauromaquia. «El dominio de la técnica al más alto nivel, la dotación de las aptitudes materiales corporales no es suficiente para triunfar, para captar al público, emocionándolo y conmocionándolo. Es necesario estar poseído y atrapado por el duende que juega siempre ilusionado y curioso como un niño, como un diablo, como un mago, que se transforma totalmente en el momento de la expresión creadora...»

Una teoría que Plaza 1 ha convertido, con la campaña publicitaria que ahora presenta, en una alegoría a la carrera de Roca Rey. El torero peruano ha confesado que «es bonito que personas virtuosas de la talla de Lorca, un poeta tan reconocido y con tanta historia, se haya visto inspirado por la tauromaquia».

La responsabilidad de Roca Rey para con la tauromaquia va mucho más allá del resultado artístico de una tarde de toros. Él lo sabe. Su fuerza y tirón popular se han convertido en una gran baza con la que acercar a una nueva generación de aficionados a las plazas de toros, para lo que –según Roca– es fundamental «contar lo que vives. Lo que es tu profesión, el mundo del toro y su verdad. Hay gente que lo conoce, pero hay otra que no ha tenido la oportunidad de acercarse a este mundo. Un mundo completamente especial –prosigue– cuando lo conoces a fondo, y es en este punto en el que me siento completamente comprometido con la tauromaquia. Como torero joven me siento responsabilizado de enseñar la tauromaquia, no solo en la plaza sino abriendo el abanico y pisando escenarios que la tauromaquia no ha pisado todavía».