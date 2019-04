Los mejores planes taurinos de esta primavera: corridas de las ferias de Abril y San Isidro

Seguir Rosario Pérez @CharoABCToros Madrid Actualizado: 10/04/2019 20:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No hay vida más taurina que la primavera de este mes de mayo. Un largo mes de carteles de toros y toreros, con la piedra angular de San Isidro y, antes, la Feria de Abril, que este año también mayea. Con permiso de los Sanjuanes de junio, los Sanfermines y Santiagos de Julio y todas las ferias de agosto y septiembre, el acelerador aprieta cuando llega mayo. Y más en este año, con un calendario litúrgico en el que Sevilla enlaza (con solo un día de paréntesis) con La Moncloa del Toreo, Madrid.

Mayo puede ser un buen mes para que el aficionado escriba esa nota de «cariño, vuelvo en dos horas; si no he llegado, vuelve a leerlo». Y, sí, tendrá que releerlo, porque dos horas y media (sin contar el previo y la tertulia posterior) no se los salta últimamente ni una corrida más rápida que una «faena» de Usain Bolt.

Estos son los carteles de las ferias principales (Madrid y Sevilla)si alguien busca un plan taurino en la primavera de mayo:

MIÉRCOLES 1 DE MAYO

Madrid. Novillos de Montealto para Pablo Mora, Diego San Román y Fernando Plaza.

Sevilla. Toros de Torrestrella para Joaquín Galdós, José Garrido y Alfonso Cadaval.

JUEVES 2

Madrid. Toros de José Luis Pereda y La Dehesilla para Cristian Escribano, Francisco José Espada y Ángel Jiménez.

Sevilla. Toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, El Juli y Miguel Ángel Perera.

VIERNES 3

Sevilla. Toros de Núñez del Cuvillo para Castella, Manzanares y Roca Rey.

SÁBADO 4

Sevilla. Toros de Victorino Martín para Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Emilio de Justo.

DOMINGO 5

Madrid. Novillos de Gabriel Rojas para Henche, Juan Carlos Benítez y Cristian Pérez.

Sevilla. Toros de Fermín Bohórquez para los rejoneadores Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza, que tomará la alternativa.

LUNES 6

Sevilla. Toros de Juan Pedro Domecq y Parladé para Morante de la Puebla, Diego Urdiales y José María Manzanares.

MARTES 7

Sevilla. Toros de El Pilar para Pepe Moral, Ginés Marín y Álvaro Lorenzo.

MIÉRCOLES 8

Sevilla. Dos toros de rejones de Los Espartales para Diego Ventura y cuatro de Domingo Hernández para El Juli y Cayetano.

JUEVES 9

Sevilla. Toros de Santiago Domecq para El Cid, Miguel Ángel Perera y Paco Ureña.

VIERNES 10

Sevilla. Toros de Jandilla para Morante, Roca y Pablo Aguado.

SÁBADO 11

Sevilla. Toros de Fuente Ymbro para Antonio Ferrera, El Fandi y López Simón.

DOMINGO 12

Madrid. Novillos de El Pilar para Sergio Felipe, Héctor Gutiérrez y Alfonso Ortiz.

Sevilla. Toros de Miura para Castella, Chacón y Pepe Moral.

Valladolid (corrida de San Pedro Regalado). Toros de García Jiménez para Morante, Manzanares y Roca Rey.

Paréntesis de un solo día entre la Feria de Abril y San Isidro el día 13 libre. Y sigue:

MARTES 14

Madrid. Toros de La Quinta para Rubén Pinar, Javier Cortés y Thomas Dufau.

MIÉRCOLES 15

Madrid. Toros de Fuente Ymbro para Finito de Córdoba, Diego Urdiales y Miguel Ángel Perera.

JUEVES 16

Madrid. Toros de Valdefresno para David Galván, Juan Ortega y Joaquín Galdós.

Jerez. Toros de Fermín Bohórquez para los rejoneadores Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens.

VIERNES 17

Madrid. Toros del Tajo y la Reina para Joselito Adame, Román y Álvaro Lorenzo.

Jerez. Toros de Núñez del Cuvillo para El Fandi, José María Manzanares y Andrés Roca Rey.

SÁBADO 18

Madrid. Toros de Montalvo para Ginés Marín, Luis David Adame y Pablo Aguado.

Jerez. Toros de Domingo Hernández y Garcigrande para Paquirri, Morante de la Puebla y El Juli.

DOMINGO 19

Madrid. Toros de Bohórquez para Andy Cartagena, Sergio Galán y Andrés Romero.

Sevilla. Novillos del Parralejo para Ángel Jiménez, Francisco de Manuel y Alejandro Mora.

LUNES 20

Madrid. Novillos de Conde de Mayalde para Rafael González, Marcos y Fernando Plaza.

MARTES 21

Madrid. Toros del Pilar para Juan del Álamo, José Garrido y Gonzalo Caballero.

MIÉRCOLES 22

Madrid. Toros de Parladé para El Cid, López Simón y Roca Rey.

JUEVES 23

Madrid. Toros de Jandilla para Sebastián Castella, Emilio de Justo y Ángel Téllez.

VIERNES 24

Madrid. Toros de Juan Pedro Domecq para El Juli, Paco Ureña y David de Miranda, que confirma.

SÁBADO 25

Madrid. Toros de Pedraza de Yeltes para Octavio Chacón, Javier Cortés y Juan Leal.

DOMINGO 26

Madrid. Toros de Los Espartales para Martín Burgos, Rui Fernades, Joao Moura, Joao Telles, Roberto Armendáriz, que confirma, y Pérez Langa, que confirma.

Sevilla. Novillos de Espartaco para Kevin de Luis, Antonio Grande y El Rafi.

LUNES 27

Madrid. Novillos de La Quinta para Ángel Jiménez, El Galo y Francisco de Manuel.

MARTES 28

Madrid. Toros de José Escolar para Fernando Robleño, Gómez del Pilar y Ángel Sánchez.

MIÉRCOLES 29

Madrid. Toros de Victorino Martín para Octavio Chacón, Daniel Luque y Emilio de Justo.

JUEVES 30

Madrid. Toros de Adolfo Martín apra Manuel Escribano, Román y Roca Rey.

VIERNES 31 DE MAYO

Madrid. Toros de Alcurrucén para David Mora, Paco Ureña y Álvaro Lorenzo.

Pero San Isidro, con más de un mes de toros, continúa en junio con estos carteles de toros y toreros:

SÁBADO 1 DE JUNIO

Madrid. Toros de Zalduendo para Antonio Ferrera, Curro Díaz y Luis David.

DOMINGO 2

Madrid. Toros de Guiomar Cortés de Moura para Diego Ventura, Leonardo Hernández y Juan Manuel Munera, que confirma.

LUNES 3

Madrid. Novillos de Fuente Ymbro para Juanito, Antonio Grande y Diego San Román.

MARTES 4

Madrid. Toros de Las Ramblas para Morenito de Aranda, Juan del Álamo y Tomás Campos.

MIÉRCOLES 5

Madrid. Toros de Garcigrande para Sebastián Castella, Álvaro Lorenzo y Ginés Marín.

JUEVES 6

Madrid. Toros de Puerto de San Lorenzo para Antonio Ferrera, Miguel Ángel Perera y López Simón.

VIERNES 7

Madrid. Toros de Alcurrucén para Antonio Ferrera, Diego Urdiales y Ginés Marín.

SÁBADO 8

Madrid. Toros de Capea para Pablo Hermoso de Mendoza y Lea Vicens, mano a mano.

DOMINGO 9

Madrid. Toros de Baltasar Ibán para Curro Díaz, Emilio de Justo y Pepe Moral.

LUNES 10

Madrid. Toros del Ventorrillo para Eugenio de Mora, Sebastián Ritter y Francisco José Espada.

MARTES 11

Madrid. Toros de Valdellán para Fernando Robleño, Iván Vicente y Cristian Escribano.

MIÉRCOLES 12

Madrid (Corrida de Beneficencia). Toros de Los Espartales y Cuvillo para Ventura, El Juli y Urdiales.

JUEVES 13

Madrid. Toros de Cuadri para Rafaelillo, López Chaves y Octavio Chacón.

VIERNES 14

Madrid. Toros de Fuente Ymbro para Morenito de Aranda, Pepe Moral y José Garrido.

SÁBADO 15

Madrid (Corrida de la Cultura). Toros de Victoriano del Río para Sebastián Castella, Paco Ureña y Roca Rey.

DOMINGO 16

Madrid (Corrida de la Prensa). Toros de Santiago Domecq para El Fandi, López Simón y Pablo Aguado.