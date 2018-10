Ópera El Teatro de la Maestranza inaugura su temporada lírica con el debut de la sevillana Leonor Bonilla La soprano encabeza el reparto, junto al tenor José Bros, de un clásico de Donizetti: «Lucia di Lammermoor»

El próximo 26 de octubre se alza el telón de la temporada lírica del Teatro de la Maestranza para acoger, por tercera vez, uno de los clásicos del repertorio del bel canto romántico: «Lucia di Lammermoor», de Gaetano Donizetti, que tiene entre sus principales atractivos el debut como protagonista de Leonor Bonilla, una emergente soprano sevillana, ganadora de diversos premios líricos.

«Estoy feliz y nerviosa a partes iguales, porque voy debutar en un rol tan significativo y difícil, y lo voy a hacer en mi tierra, y en el teatro donde he crecido, he visto mi primer concierto, mi primera ópera y donde canté por primera vez en "La Bohème" en el Coro de la A. de AA. del Maestranza en 2011», explicó la soprano.

Esta soprano, que se inició como bailarina en el Conservatorio de Danza de Sevilla, inició sus estudios de canto en 2010 en el Cristóbal de Morales. Tras pasar por el Coro del Maestranza, Leonor Bonilla ganó el premio del Certamen de Nuevas Voces Ciudad de Sevilla, punto de partida para una trayectoria con numerosos galardones, entre los que se cuentan el del público del Montserrat Caballé.

Desde entonces, ha participado en ópera y zarzuela, sabiendo lo que es actuar en escenarios como el Liceo, el Teatro de la Zarzuela y el Teatro Real, así como en ciudades italianas como Génova, Rávena y Módena.

El debut de Leonor Bonilla en uno de los papeles más deseados por cualquier soprano es uno de los mayores atractivos de esta producción de la Deutsche Oper de Berlín, que se podrá ver los 26 y 29 de octubre, y el 1 y 4 de noviembre en el Teatro de la Maestranza.

En el reparto, también destaca la presencia del tenor barcelonés José Bros, bien conocido de los abonados del Maestranza, consumado especialista en el bel canto romántico y que encarna a sir Edgardo di Ravenswood, con quien Lucia vivirá una trágica historia de amor.

Bros es un consumado intérprete de Edgardo, ha quien ha encarnado «en más de cien funciones. Se van a cumplir 25 años desde que debuté con este personaje y estoy muy satisfecho de que me haya acompañado. Aunque cada noche en que lo canto es como si fuera la primera vez y siempre estás pensando cómo puedes perfeccionarlo más».

Porque «Lucia di Lammermoor», estrenada en 1835 en Nápoles, es un buen ejemplo de la concepción trágica del amor propia del Romanticismo, aunque hoy pude leerse también en otras claves, como señaló la directora de producción del Maestranza, Ana Esteban.

«Esta ópera muestra el sufrimiento de una mujer en una sociedad terriblemente machista que la lleva a una enajenación mental, que expresa tan bien el ária de la locura», explicó Esteban.

El aria de la locura es, precisamente, un verdadero «tour de force» de más de veinte minutos y que requiere de gran exigencia vocal para cualquier cantante, ya que contiene algunas de las notas más altas de repertorio para una soprano.

«El papel te exige mucho. Tiene de todo y hay que tener un buen fraseo, gran fiato y tiene muchos sobreagudos. Es un rol muy completo. Este papel me está aportando ganar mucho centro y el fraseo», señala la soprano sevillana.

La dirección musical de esta producción corre a cargo del italiano Renato Balsadonna, quien destacó que el elenco de la producción «se aproxima mucho al ideal».

La dirección de escena, escenografía y vestuario corren a cargo de Filippo Sanjust, quien llegó a la Deutsche Oper en los años sesenta y realizó numerosas producciones hasta su muerte en 1992. De la reposición de la puesta en escena se ha encargado Gerlinde Pelkowski.

Elenco de la ópera «Lucia di Lammermoor» a las puertas del Maestranza - M. J. LÓPEZ OLMEDO

«La puesta en escena es muy tradicional, lo que no quiere decir que sea vieja, sino que tiene un look fresco y efervescente», señaló Basadonna, quien prefiere esta escenografía que muestra la Escocia del siglo XVIII donde transcurre la acción a versiones actualizadas «en las que no se entiende nada».

En ese sentido, la repositora de la puesta en escena explicó que Sanjust basaba su trabajo en una escenografía y vestuario en el que era «muy importante mantener la originalidad y el espíritu de la época en la que transcurría la ópera, por lo que rechazaba trasladarla a otra época, como se hace tanto hoy en día».

El director musical agradeció, además, a Pelkowki que haya recreado dos episodios de la ópera de los que había prescindido la producción alemana y que, en su opinión, «son dramáticamente importantes», como son la escena de la torre y el aria de Raimondo.

El elenco de cantantes lo completan Vitaliy Bilyy (barítono), que encarna a lord Enrico Asthon; Manuel de Diego (tenor), lord Arturo Buklaw; Mirco Palazzi (bajo), Raimondo Bibedent; María José Suárez (mezzosoprano), Alisa; y Gerardo López (tenor), Normanno.

En el foso estarán sesenta músicos la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), a los que se suman en escena 13 figurantes y 58 miembros del coro de la A. de AA. del Teatro de la Maestranza, que dirige Íñigo Sampil. Para estos últimos tuvo palabras su antigua compañera Leonor Bonilla: «Es uno de los mejores de España, un pilar de este teatro y de la cultura de esta ciudad».