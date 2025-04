El feSt cambiará de fecha en su edición 2020

«Este año déjate abducir», rezaba el lema del Festival de las Artes Escénicas de Sevilla. Ha sido un feSt más reducido que otras ediciones y que anuncia un cambio de fecha para la edición 2020. Un total de diecisiete compañías y treinta y una funciones han compuesto este feSt que la Asociación Escenarios de Sevilla, califican como de «batalla».

El resultado sin embargo consideran que es positivo. Cuatro mil espectadores y un 71 por ciento de media de ocupación por sala. Hay que tener en cuenta que las salas donde se celebra el feSt son de pequeño o mediano formato, entre cien y doscientos cincuenta espectadores, y van dos ediciones con un espacio menos, Teatro Imperdible, que está en proceso de nueva construcción.

Cinco espectáculos han agotado localidades en las ocho funciones: «Ascética» de Omma Studio Theatre (Grecia) en Espacio Santa Clara; «Sidra en Vena» de Montgomery Entertaiment (Comunidad de Madrid), en Sala Cero Teatro; «Solitudes» de Kulunka Teatro (País Vasco) y «Lorca en Nueva York (un viaje al corazón del capitalismo)» de Alberto San Juan en Teatro TNT; y «Lost Dog» de Calycanto Teatro (Castilla y León), en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla.

En la edición 2019 las compañías procedían de 6 comunidades: Castilla-la Mancha, Castilla y León, Cataluña, País Vasco, Comunidad de Madrid y Andalucía, en concreto de Sevilla, Málaga y Granada. La participación internacional ha abarcado cinco países (Portugal, Reino Unido, Italia, Grecia y Uruguay).

José María Roca, presidente de la Asociación Escenarios de Sevilla dice que ha sido un feSt más corto y condensado, «ha costado mucho trabajo que el festival saliera. Hace menos de un mes no lo teníamos claro porque ha habido un problema tremendo con las ayudas nominativas del Ayuntamiento en general. Al tener presupuestos prorrogados, las ayudas nominativas, por ley no se contemplan y claro, eso ha significado que ha habido que hacer modificaciones urgentes. Ha sido muy complicado».

Problemas económicos

El feSt está subvencionado por Ayuntamiento, Ministerio de Cultura y Junta de Andalucía, pero la mayor aportación es la del Ayuntamiento. Finalmente,el Ayuntamiento logró poner en pie las ayudas, «y hemos podido tirar para adelante, pero claro, ajustándonos». Con la Junta de Andalucía el problema ha sido que las ayudas provisionales salieron hace diez días, «por lo que no sabíamos qué dinero íbamos a tener. Que los festivales estén en concurrencia competitiva, donde se presenta todo el mundo, es tremendo. ¿Cómo se puntúa el feSt junto al Monkey Week , si no tenemos nada qué ver?. Nunca sabemos de cuánto dinero podemos disponer, y eso condiciona mucho».

Para José María Roca, el festival ha sido interesante y con calidad, «la respuesta del público ha refrendado nuestras propuestas. Son espectáculos muy escogidos, son pequeñas joyas que giran por España que dificilmente vendrían a Sevilla si no es por una iniciativa como el feSt, porque son formatos que no tienen cabida en otros teatros de la ciudad. El feSt cumple su cometido: que una vez al año la programación de las salas, que siempre se nutre de lo local y a taquilla, se programe con compañías de fuera pagando un caché y seleccionando la programación».

Independientemente cada sala luego sigue especializada en su género, «Sala Cero en comedia, La Fundición con su compromiso temático y el TNT con sus temas sociales, pero creemos que ha trascendido a la programación local».

José María Roca dice que ha sido un feSt más corto y condensado, «y no se ha podido repetir la iniciativa que hicimos en la fábrica de Artillería, que está en obras, pero queremos continuarla. La programación se ha concentrado en las salas en once días frente a las dos semanas del 2018».

Dice José María Roca que, « con el feSt no buscamos rentabilidad , sino trascender la programación local, y ése es su valor añadido. Puede ser más rentable programar un espectáculo de humor que te llene la sala y no tenga tanto gasto, pero se apuesta por el prestigio porque nos sitúa a nivel nacional. Hay que apoyar compañías que hacen que evolucionen las artes escénicas, nuevos autores, obras en los márgenes... El feSt recupera ese mundo de la escena, en estos tiempos tan complicados donde lo oficial no apuesta por el riesgo». Añade que el certamen ha «aguantado bien el puente larguísimo, pocos apostaban que iba salir así. En breve iniciaremos conversaciones con el ayuntamiento para reubicar el feSt dentro del espectro de fechas de la ciudad, pero es posible un cambio, porque está claro que el mes de noviembre está saturado».