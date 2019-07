Crítica de Danza Bailar la resistencia La Guilda pone en escena «Hypnos. Bailar la palabra como se roba el fuego»

Fascinado por la obra del poeta de la Resistencia francesa, el escritor surrealista, René Char, Enrique López de Haro volvió a poner en marcha la maquinaria de la compañía La Guilda a la que califica de «informal geometría» y que se reúne de forma esporádica para realizar un proyecto que interese a sus inductores, y siempre con protagonistas que pueden variar.

En este caso, López de Haro para realizar «Hipnos. Bailar la palabra como se roba el fuego», ha contado con dos flamencos, el bailaor Abel Harana y el cantaor Juan Murube, además de la bailarina y coreógrafa de danza contemporánea, María Cabeza de Vaca y la dirección musical y composición de Fernando María. A todo ello hay que añadir la obra en vídeo y proyecciones de Shaula Ortega, que si bien empieza como una película del Equipo 57, va tomando cuerpo a medida que se desarrolla la obra, y donde además de imágenes, aparecen poemas de René Char (traducidos al español en versión de Jorge Riechmann), que también se pueden escuchar en las letras de Murube y en textos que este cantaor multitarea (canta, interactúa con los bailarines), lleva a cabo durante la obra teniendo un papel más que destacado.

Parte de la coreografía - Lolo Vasco

La obra intenta cobijar en varios pasos a dos al bailaor y a la bailarina, consiguiéndolo no en todas las ocasiones. El cante de Murube es vibrante y no, no hay fusión, canta flamenco, seguiriyas, tientos, soleá... Baila Abel Harana con ese gesto terreno que posee su sonoro y limpísimo zapateado. Un artista con personalidad. A su lado María Cabeza de Vaca pone el aparente toque de fragilidad que no es tal y desarrolla una danza más aérea y delicada.

La obra tiene de surrealismo la inspiración, con una puesta en escena en la que prima la libertad, si tenemos en cuenta que a veces los cuatro artistas hacen íntima su creación sin compartirla. Versos sueltos. Gran trabajo musical de Fernando María y una hora de trabajo en proceso bajo la inspiración de René Char.

Imágenes de la catástrofe de Chaula Ortega frente a la resistencia de los intérpretes, que finalmente hacen un dibujo en el escenario que llenan de velas en homenaje a aquellos que no pudieron resistir. Tras «Offlimits» presentada en el festival de Itálica de 2017, ha llegado «Hypnos...». ¿En 2021 se producirá el final de la trilogía? La Guilda tiene la palabra.