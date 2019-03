Más arriba, más arriba

«Top Girls» Teatro Valle-Inclán, Madrid

Aclamada desde su estreno en los años 80, con un largo recorrido por los escenarios de todo el mundo, «Top Girls» sigue mostrando su vigencia en esta época del Me Too y de los movimientos feministas del 8 de marzo. «Top Girls» es una obra apasionante, incluso en sus imperfecciones, porque es una obra compleja. Bucea en nuestro entramado social, en la psicología femenina, afronta el estudio de las emociones en su relación con la economía y la política, y lo hace con la pasión del que pide explicaciones. El ascenso social y las grietas existenciales de Marlene, la ejecutiva protagonista, nos lanza desde el escenario preguntas aterradoras: ¿debemos de vivir en este sistema dejando de lado todo lo que nos hace humanos? ¿Hasta qué punto en un contexto de competencia laboral feroz la mujer no está obligada a sacrificar parte de su intimidad, de su propia vida, a asumir roles masculinos?

Todo empieza en una cena en la que Marlene celebra su promoción a los cielos directivos de la empresa de contratación Top Girls. Todo termina con una hija no reconocida que duerme en la mesa de su despacho, una madre olvidada en una residencia y una hermana a la que se le hace insoportable el comportamiento y la moral de Marlene. En medio oímos el grito de nuestro tiempo: más arriba, más arriba, más alto, más alto.

Todo lo que aquí aparece muestra el rostro brillante del éxito y la pesadilla de la derrota personal. Todas las mujeres han pagado un alto precio, un enorme sacrificio por alcanzar un determinado status: vidas emocionales arruinadas, maltrato, soledad. Incluso la rutilante empresa de contratación, con su luminoso anuncio de neón rojo, no es sino una maquinaria sin alma de ese mundo empresarial darwinista y de ese capitalismo feroz años 80.

Al escribir «Top Girls», Caryl Churchill despliega su indudable calidad incluso en los excesos. La cena del comienzo en el restaurante La Prima Donna es un alarde de imaginación al reunir en ella a una serie de personajes históricos que van a ejemplificar muy vehementemente el tema de la obra. Lástima que la excesiva duración de esta escena la lastre demasiado. Sin embargo el contraste entre el Londres del dinero y el lujo y la casa de la hermana de Marlene (Joyce) en la Inglaterra profunda, vacía y aburrida es de un alto voltaje dramático.

Juanfra Rodríguez ha conseguido que «Top Girls» siga siendo actual. Con una escenografía sencilla, naturalista pero muy eficaz y un reparto en el que destacan Manuela Paso (Marlene), Macarena Sanz o Rosa Savoini. Con una iluminación que acentúa adecuadamente cada aspecto del argumento y del montaje, «Top Girls» sigue siendo una obra deslumbrante, desde la que reflexionar hacia dónde camina nuestro mundo y cuál debe ser el papel de la mujer en él.