Flamenco Festival: veinte años rompiendo barreras en Estados Unidos El certamen celebra sus dos décadas de vida con un programa que incluye a Israel Galván, Rocío Molina, Rocío Márquez, María Pagés, Miguel Poveda, entre otros

Julio Bravo SEGUIR Madrid Actualizado: 20/02/2020 01:40h

«Breaking walls, uniting worlds» («Rompiendo muros, uniendo mundos») es el lema del Flamenco Festival de Nueva York, que celebrará sus veinte años de existencia del 13 de marzo al 6 de abril con un programa que se desarrollará, precisamente, en veinte espacios de la ciudad de los rascacielos.

El festival reunirá, como es habitual, a un variadísimo puñado de artistas de nuestro flamenco, desde los ya consagrados María Pagés, Israel Galván, Rocío Molina, Miguel Poveda, Rocío Márquez, hasta representantes de las nuevas hornadas como Patricia Guerrero, Niño de Elche, Kiki Morente, Eduardo Guerrero y Rosario La Tremendita, entre otros. Una treintena de compañías ofrecerá en Nueva York (el festival se extiende este año a ocho ciudades de Estados Unidos) más de ochenta funciones.

Consolidado ya dentro del calendario neoyorquino, el principal activo del Flamenco Festival ha sido presentar no solo a los grandes nombres de este arte y las propuestas más clásicas, sino que ha sabido apostar por las nuevas generaciones y las formas más innovadoras. Un solo ejemplo; mucho antes de convertirse en el fenómeno que es hoy, Rosalía actuó en el certamen que creó y dirige Miguel Marín.

En veinte escenarios se dispersarán las distintas propuestas. A los ya clásicos New York City Center, Joe's Pub o Instituto Cervantes se suman otros menos habituales o inéditos dentro del certamen como el The King Juan Carlos I of Spain Center de la Universidad neoyorquina; el Baryshnikov Arts Center, el NYU Skirball o The Town Hall.

Abrirán el festival Israel Galván con su espectáculo «Fla-co-men» y la joven bailaora Patricia Guerrero con «Proceso Eterno». En el apartado de baile seguirán María Pagés, Rocío Molina, Leonor Leal, Sara Cano, Siudy Garrido, Manuel Liñán, Eduardo Guerrero, María Moreno, La Chana y Mercedes Ruiz. A ellos se suman músicos tan distintos como José del Tomate, Niño de Elche, Dani de Morón, Yolam Silberstein, Agustín Diassera, Miguel Poveda, Lin Cortés, New Bojaira, Randy Brecker, Antonio Lizana, Oruco, Eduardo Trassierra, Kiki Peña, Pablo M Jones, Rocío Márquez, Miguel Ángel Cortés, Rosario «La Tremendita», Rancapino Chico, Los Aurora, María Terremoto, Chicuelo & Mezquida, Santiago Lara, Los Voluble y Kiki Morente.

