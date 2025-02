«Entre ella y yo», cinco minutos que cambian una vida

Cinco minutos. Es lo que dura la historia que cuenta esta obra. Cinco minutos de incertidumbres que para sus protagonistas, Valeria y Diego, pueden ser trascendentales. La pareja es la protagonista, junto con un test de embarazo, de esta comedia escrita por el argentino Pablo Mir . David Serrano firma la adaptación del texto, y la función la interpretan Melani Olivares y Carlos Chamarro , con la dirección de Zenón Recalde . Mónica Boromello ha diseñado la escenografía y el vestuario, e Ion Aníbal López la iluminación.

«Es una función que lleva ya mucho tiempo en cartel en Buenos Aires -cuenta Melani Olivares-; aquí se ha rehecho adaptándola a nuestra edad, porque los actores que la interpretan allí son más jóvenes que nosotros ». Éste es el cambio fundamental de la adaptación española, e implica nuevas perspectivas al conflicto que presenta la obra. «Es una cuestión que se plantean los jóvenes hoy en día: ¿cuándo y cómo tenemos hijos? Porque social y económicamente no está la cosa demasiado fácil».

La comedia aborda también los problemas cotidianos de una pareja. «Un asunto va ligado al otro -dice Carlos Chamarro-. Si no tienes estabilidad como pareja, no te planteas tener un hijo ...» «Lo puedes tener sola -protesta Melani Olivares-, que es lo mejor que te puede pasar en la vida». «De lo único que no se habla en esta función -añade el actor- es de por qué los hombres no pueden ser padres solteros». «¿Quién ha dicho eso?, yo tengo un montón de padres solteros», interrumpe la actriz. «Pero han tenido que convencer a una mujer para ello», tercia Chamarro. «Se abre un melón», concluye ella entre risas.

Y es que la conversación con los intérpretes y el director se transforma en una prolongación de la obra y un debate sobre el problema como el que esperan que tengan los espectadores que acudan al teatro... Siempre después de que se hayan reído durante el rato que dura la comedia. «Es que las situaciones, muy “embarazosas” -y nunca mejor dicho-, son muy graciosas . El sufrimiento de los demás siempre nos hace reír», apostilla Melani Olivares.

«Entre ella y yo» plantea, según Carlos Chamarro, «quién es quién en la pareja, lo que son juntos, qué podría pasar si tuviéramos un hijo, si fuera niño o niña»; «a qué edad lo tenemos -interviene Melani Olivares-, cómo repercute en las carreras profesionales de cada uno, si la mujer quiere ser madre o no quiere...» «Durante los ensayos de esta función hemos profundizado, precisamente, en ese conflicto, en ese “límite” que tiene la mujer para ser madre -explica Zenón Recalde-, y cómo hoy en día está mucho más aceptado y se vive con mucha más naturalidad el hecho de que una mujer decida no ser madre; antes lo tenían mucho más difícil. Pero las estadísticas no engañan; hoy se tienen hijos mucho más tarde y se tienen mucho menos. ¿Por qué ese índice de natalidad más bajo. Porque hoy se analizan más cuestiones como la situación económica, si es la persona adecuada para tener un hijo con ella... Esta obra explora los miedos personales y también los sociales que se tienen hoy en día a la hora de plantearse tener un hijo».