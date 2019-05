PREVIA CONCIERTO Taburete regresa al Auditorio Rocío Jurado cargado de «Ayahuasca» La banda madrileña liderada por Willy Bárcenas presenta esta noche en Sevilla su nuevo disco

Taburete, la banda madrileña que nació de la mano de Willy Bárcenas (voz) y Antón Carreño (guitarra) en 2015 y que se convirtió desde un principio en todo un fenómeno musical, aterrizan esta noche en el Auditorio Rocío Jurado con su gira Ayahuasca.

La última actuación de Taburete en Sevilla data de octubre de 2017, por lo que su cohorte de seguidores hispalenses ya reclamaba un directo de los capitalinos. En aquella ocasión actuaron de manera conjunta con Hombres G en una gira que, en cierto modo, reflejaba el relevo generacional de dos bandas madrileñas con muchísimos nexos de unión. Para ello decidieron unir sus fuerzas y reunir en un mismo show a varias generaciones de «niños bien» en torno a un estilo de música en común, el «pop pijo».

Con dos discos autoeditados a sus espaldas («Dr. Charas» y «Tres tequilas»), ahora Willy Bárcenas y los suyos arrasan con «Madame Ayahuasca», un tercer trabajo que les ha catapultado a programar la gira más ambiciosa de su carrera hasta la fecha.

Los más de millón y medio de oyentes mensuales en Spotify, los cientos de miles de seguidores en redes sociales y su conexión total con el público, son credenciales más que suficientes para corroborar que estos chicos se han convertido en una de las bandas más aclamadas del momento por el público español.

Y es que en apenas cuatro años han pasado de tocar en garitos de barrio a llenar las cerca de 17.000 localidades del WiZink Center de Madrid y la mayoría de salas de la geografía española.

Pese al éxito cosechado en tan poco tiempo, reconocen que jamás han levitado, que no han perdido el norte y que siguen siendo los mismos: un grupo de amigos con ganas de divertirse.

Con una propuesta musical en la que priman las canciones agradables y divertidas que tratan de transmitir la mejor actitud posible con elegante sencillez, algo que parece fácil pero que no lo es, el objetivo de sus discos no abarca más pretensiones que pasarlo bien. No buscan protestas ni reivindicar nada, para eso ya hay otros grupos y artistas.

El grueso de los conciertos de esta gira está compuesto por los temas que integran «Madame Ayahuasca», pero en la cita hispalense de esta noche no faltarán éxitos como «Caminito a Motel», «Sirenas», «Walter Palmeras» o «Amos del piano Bar». Respecto a las nuevas canciones, Taburete declara que son más melancólicas e intimistas; hacen menos referencias al alcohol y están basadas en sus experiencias personales. Todo ello manteniendo la esencia del grupo.

Más trascendentales y melancólicos

«En este disco damos un paso adelante, contamos cosas interesantes y nuevas. Nos hemos expandido más allá del universo del fiestero, ahora nos hemos puesto, quizá, un poco más trascendentales y melancólicos», explicaba recientemente el cantante en una entrevista a ABC.

Este tercer disco supone un salto de calidad en cuanto a lo que a producción se refiere. Se puede decir que todo ha sido más profesional. «Han sido siete meses. Nunca habíamos dedicado tanto tiempo a un álbum. El primero y el segundo podrían haber sido uno solo, por temática y por la situación vital en la que estábamos. Con el segundo pecamos de prisas, parecía que las canciones estuvieran hechas corriendo», reconoce Willy.