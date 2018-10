Caravan Sur Festival Sevilla «Sweet Home Sevilla»: The Blues Brothers ya tienen nuevo hogar La banda norteamericana actuó este viernes en el Caravan Sur Festival ante cientos de personas en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Ezequiel Mendoza

Sevilla Actualizado: 06/10/2018 10:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Les estaban esperando. Si alguien paseaba este viernes por los alrededores del CAAC, quizás podría pensar que habían cambiado de día y lugar el concierto de El Barrio. Pero no: les estaban esperando a ellos. Con sus sombreros, sus camisas blancas, sus corbatas y sus gafas de sol. Ayer, en la segunda jornada del Caravan Sur Festival, no se aceptaban imitaciones. Toda esa gente disfrazada como Belushi o Aykrod en «Granujas a todo trapo» (1980) estaba esperando a The Original Blues Brothers Band. Y les encontraron.

Cientos de personas se arracimaban frente al escenario, a eso de las once y media de la noche, en lo que parecía que iba a ser una jornada bastante floja, con el concierto de Loquillo justo enfrente –en el Auditorio Rocío Jurado– y con La Noche En Blanco y el Festival de las Naciones funcionando a la misma vez. Pero, afortunadamente, la previsión fue totalmente errónea. Allí estaba Sevilla. Oh, sweet, sweet, Sevilla. A los pies de estos divertidos y espasmódicos granujas sesenteros.

El de anoche fue un concierto libre de «millenials». Ni rastro de ellos en una velada que estaba escrita por y para un publico distinto, un poco más madurito y resultón. Allí, en las instancias del CAAC, se agolpaban grupos de parejas y amigos que ya peinan canas. Gente que ya no habla de «la que se cogieron ayer» sino de qué supermercados tienen la mejor relación calidad-precio. Un público que no entiende de límites del humor porque el único límite era ver hasta dónde aguantaba Chiquito dando pataditas al aire o cuántos cigarros podría clavarse en el pecho Eugenio. Ése era el público que anoche esperaba la actuación de The Original Blues Brothers Band. Pero, ojo, que esto es meramente descriptivo: ellos también tienen gasolina para rato. ¡Vaya si la tenían! ¡Qué manera de darle al «salseo»! Bueno, mejor dicho: vaya manera de mover el esqueleto. Guiño, guiño.

Lo que estaba claro desde el principio es que iba a ser imposible contenerse. La diversión, pegajosa, estaba en el aire. Las ganas de saltar eran incontrolables. Sin duda ése era el ambiente que querían crear los estadounidenses desde el mismo momento en que saltaron al escenario –casi literalmente–, poseídos de una energía y un buenrollismo virulentos. Así, los instrumentos de viento fueron los encargados de abrir el show: Larry «Trombonius Maximus» Farrell (trombón), Steve «Catfish» Howard (trompeta) y, por supuesto, el gran Lou «Blue Lou» Marini (saxofón), hilaron tres pequeñas piezas instrumentales («Perry Mason Theme», «Soul Finger» y «Chase») para ir introduciendo al resto de la banda.

Los últimos en entrar en escena, los más aclamados: Rob «The Honeydripper» Paparozzi y Tommy «Pipes» McDonnell. El primero, de 65 años y, el segundo, del cual se desconoce su fecha de nacimiento, pero que especifica en su Facebook un escueto «I was born at an early age», que en castellano sería algo así como «nací después de los dolores». Ambos, ataviados con el uniforme que solo los verdaderos Blues Brothers pueden llevar, se quitaron varios años de encima sobre el escenario. No muchos, pero sí los suficientes para no dejar de moverse, bailar, animar al público y realizar varias «performances» durante el show; algunas de las cuales quedarán para siempre grabadas en nuestras retinas.

Con toda la banda sobre el escenario y el público dispuesto a darlo todo, brillaron temas como «Going back to Miami», coreada y laureada por los allí presentes, así como «Flip, flop & fly» o «Minnie the moocher», introducidas por el talentoso Bobby Paparozzi a la armónica, quien supo coordinar elegancia y visceralidad para poner una de las notas más sobresalientes del concierto.

Por supuesto, la banda no se olvidó del tema estrella de la noche, «Sweet home Chicago», con el que más se deleitaron y disfrutaron tanto el numeroso público allí presente, como los doce músicos que había sobre el escenario. Tal fue la acogida de la canción que, una vez terminado el setlist, el propio Lou Marini, ya solo frente al micrófono y arropado únicamente por su lacónico pero eficaz español, se declaró ante el respetable: «Sevillla, gracias, nos sentimos como en casa».

Fans ingleses ataviados como los cantantes de la banda - E.M.

Para los bises, el veterano saxofonista fue introduciendo uno a uno al resto de componentes de la famosa banda. No podemos obviar el excelente trabajo de ninguno de ellos (Stu Woods, Leon Pendarvis o Lee Flinkestein), pero si hay que destacar por su brillantez a alguno de estos músicos en estas líneas, ese es sin duda Bobby «Sweet Soul» Harden, el tercer –pero no menos importante– «Blues Brother», alineado entre canción y canción como Cheryshev ante el Cádiz. Parecía anti reglamentario tener a tres Blues Brothers sobre el escenario, pero él no tenía intención ninguna de pasar desapercibido.

Su profunda y grave voz de soul, junto a sus bailes rimbombantes, fueron algunos de esos detalles que marcan un show como el de anoche, elevándolo totalmente a otra categoría, en la que sólo figuran los nombres más grandes de la música. En este concierto también hubo lugar para sorpresas y colaboraciones, como la de Mr. Groovy and The Blue Heads. Sin olvidarnos de los solos de guitarra de los magnánimos Steve «The Colonel» Cropper y John «Smokin John» Tropea, que protagonizaron varios de los momentos musicales más bluseros del concierto.

Con las festivas, floridas y juguetonas «Gimme some lovin» y «Everybody needs somebody to love», la banda estadounidense se despidió de Sevilla, dejando una hora y media de música y diversión para el recuerdo. Un show que anoche miró cara a cara al trap, a Operación Triunfo y todas las demás modas de la industria y les avisó sin temor alguno: «Chavalada, atentos, así es como se consigue que una banda tenga éxito durante décadas y décadas». Y que nos quiten lo bailao.