La prórroga de los presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla obliga a retrasar el feSt y Nocturama

El sector cultural sevillano está sufriendo los daños colaterales de no tener presupuestos municipales aprobados para 2019. Esta circunstancia afecta a buena parte de festivales y agentes culturales de la ciudad, pero ha tenido consecuencias especialmente adversas para dos certámenes que tenían el inicio de su celebración en abril y mayo: el Festival de Artes Escénicas de Sevilla (feSt) y Nocturama, respectivamente, que se han visto obligados a posponer sus fechas.

¿Qué tiene que ver la aprobación de los presupuestos municipales con estos dos festivales? Pues que ambos cuentan para su financiación con una subvención nominativa que otorga el Ayuntamiento a través del Instituto de las Artes y la Cultura de Sevilla (ICAS) y que, al no haber presupuestos aprobados este año, no puede articularse ni tampoco, porque sería ilegal, prorrogarse del ejercicio anterior, pese a que ambos certámenes están consolidados y vienen celebrándose desde hace más de una década.

«En unos presupuestos no se pueden prorrogar ni inversiones ni subvenciones nominativas», explica el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, quien no duda en culpabilizar al resto de la oposición de esta situación, al no haber apoyado los presupuestos para 2019.

Este hecho está relacionado directamente con las próximas municipales y las estrategias de la oposición, que no iban a facilitar al gobierno de Juan Espadas un presupuesto con el articular nuevas inversiones en periodo preelectoral.

La imposibilidad de otorgar estas subvenciones nominativas, afecta no solo a Nocturama y el feSt, sino a los festivales que tienen en sus presupuestos un porcentaje de financiación municipal (puede oscilar entre el 30 y el 50%) mediante este procedimiento, como son también Circada, que arranca a finales de mayo; y el Mes de Danza y el Monkey Week, ambos en noviembre.

Sin embargo, estos últimos cuentan con tener el presupuesto a tiempo, una vez que se haya constituido un nuevo gobierno local tras el 26 de mayo, algo que ya llega tarde para Nocturama y el feSt.

Solo Circada, de los festivales de antes del verano, sigue adelante para celebrarse en su fecha de junio. Desde el Ayuntamiento señalan que el ICAS tiene encauzada una solución administrativa, basada en la figura de la contratación artística.

Ante esta situación, los responsables de Nocturama, la empresa cultural La Suite, no han tenido otra opción que posponer sus habituales fechas de finales de mayo a mediados de junio. El certamen cuenta con una nominativa de 50.000 euros, lo que supone el 35% de su presupuesto global.

Las nuevas fechas están aún pendientes de cerrarse y dependerán de la aprobación del presupuesto, lo que puede resultar rápido y sencillo, si el actual equilibrio de fuerzas en el Ayuntamiento se mantiene o complicarse mucho si cambia de color político.

Sin saber a ciencia cierta si se puede contar con estos ingresos es imposible cerrar contrataciones con tiempo, lo que garantiza lograr a los mejores grupos al mejor precio.

Incertidumbre electoral

La prórroga presupuestaria y la incertidumbre ante el resultado de las municipales también han pesado de forma decisiva entre Escenarios Sevilla, la asociación de salas independientes (Sala Cero, La Imperdible, La Fundición, Viento Sur y TNT) que organiza el feSt, para decidir posponerlo a finales de noviembre y primeros de diciembre.

El feSt cuenta con una nominativa de 95.000 euros, que supone el 50% de su presupuesto total, que también recibe ayudas del Ministerio de Cultura y de la Junta.

Estas últimas tampoco están aseguradas, por cuanto el nuevo secretario general de Cultura, Fernando Francés, anunció su deseo de revisarlas, por considerar «poco racional» que el 80% de las ayudas de la Consejería fueran a artes escénicas.

Hay una cuarta razón, que también sufren todos estos festivales, que es la lentitud y las contradicciones administrativas en las que incurre la intervención municipal de Cultura a la hora de fiscalizar las subvenciones nominativas, lo que ha provocado el malestar de las empresas que trabajan con el ICAS, micropymes a las que estos retrasos en los cobros pueden poner en la cuerda floja.

La sensación entre estas empresas es de cierta indefensión, por cuanto los criterios de fiscalización de la intervención pueden cambiar de un año a otro, o que se validen una serie de procedimientos a unas empresas que, sin embargo, a otras se les echan para atrás.

Disfunciones

Por estas disfunciones en la tramitación de las nominativas, la Orquesta Barroca de Sevilla ha dejado atrás a su pesar —porque se rentabiliza mejor el dinero público— este procedimiento, adoptando en cambio el método de contrataciones artísticas, lo que le evita todos estos problemas, pero que tiene contrapartida un menor número de conciertos con el mismo dinero y que la planificación es imposible más allá de un año.

Circada también tiene encauzada la solución con el método de contrataciones artísticas, pero este procedimiento no le vale al festivales como Nocturama o el Monkey Week, que también ha sufrido retrasos en al tramitación de su nominativa. La razón es que la contratación artística les impide acceder a cualquier tipo de ayuda complementaria o por ejemplo poner una barra.

Por todo estos motivos, estos festivales y la Barroca están en contacto permanente para poner en común los requerimientos administrativos que les pide la intervención y tratar de unificar criterios.

De hecho, estas empresas culturales reconocen el esfuerzo y la voluntad de los responsables de Cultura para solventar estas trabas administrativas, por lo que piden buscar entre todos unos procedimientos que sean eficaces, eliminen las contradicciones y permitan una tramitación rápida.

Esto pasa por clarificar procedimientos de acuerdo con la intervención, pero también una reforma del ICAS, que ha mostrado serias carencias para gestionar el actual volumen de actividad cultural sevillana. Pero ambas cuestiones deberán esperar hasta después de las municipales.