ENTREVISTA A PEPE BEGINES Pepe Begines: «Transmitimos alegría, si vendiéramos lápidas no vendría tanta gente a vernos»

La formación palaciega No me pises que llevo chanclas actúa esta noche en la Sala Malandar. Lo harán ante un público que agotó todo el papel hace una semana, síntoma inequívoco de la vigencia del Agropop en pleno siglo XXI. Horas antes de subirse al escenario de la calle Torneo, Pepe Begines, el carismático líder de la banda, me invita a su local de ensayo para reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de los Chanclas. Por supuesto, aprovecho la ocasión para escuchar en directo varios de los temas que comprondrán el nuevo disco que presumiblemente vea la luz en primavera. Material nuevo con una vertiente claramente rockera y con unas letras muy chancleras, que a buen seguro harán saltar y disfrutar en los conciertos de este verano. Pero antes de que todo eso llegue, esta noche toca darlo todo con «Bolillón», «Las calles de Chichago», «Y tú de quién eres?» o el «Canario». Además, la cita de hoy también incluirá un homenaje al rockero Silvio, para el que contarán con su guitarrista Andrés Herrera «Pájaro».

En 2019 se cumplen 30 años del primer disco de No me pises que llevo chanclas. Pese a haber transcurrido tanto tiempo vuestro poder de convocatoria sigue intacto, como lo demuestra el hecho de que las entradas para el concierto de esta noche se agotaran hace una semana. ¿Cuál es el secreto?

No pasamos de moda porque llevamos tres décadas vendiendo felicidad, si vendiéramos lápidas seguramente habríamos caído en el olvido hace tiempo. Formamos parte del lado feliz de la vida de muchísima gente. Muchos fans me saludan emocionados y me recuerdan la cantidad de ferias, veranos o fines de año que han disfrutado teniendo a los Chanclas como banda sonora.

La gente sigue enganchada a vuestra música. Se me viene a la mente los dos llenazos consecutivos en el Teatro Quintero en 2016 o el sold out en el auditorio FIBES hace menos de dos años.

Nuestro amigo Alex O´Dogherty nos dice que los Chanclas está disfrutando de una segunda juventud muy dulce. Y estamos totalmente de acuerdo. Nuestras canciones han envejecido formidablemente bien, siguen vigente, como lo refleja el hecho de que cada vez venga más público joven a nuestros conciertos. Además, con el tiempo la gente ha resuelto que el grupo también hace música de calidad. No hemos tirado hacia un grupo de «chunda chunda», al final hemos acabado siendo una formación rockera con letras cachondas.

El año que acaba de terminar lo cerrasteis con más de 50 conciertos. ¿Tenéis muchas fechas para 2019?

Sí, y más que quedan por confirmar. Vamos a estar en una cantidad importante de festivales de toda España. Es muy probable que superemos esa cifra de 50 conciertos. Me quedo con el cariño del público, aunque suene a tópico.

Incluso, tengo entendido que por primera vez vais a cruzar el charco.

Después de 30 años vamos a dar varios conciertos en Latinoamérica. Lo que no han hecho las compañías ni los managers en todo este tiempo lo ha conseguido el público. En su momento no lo hicimos porque, sospecho, las compañías se echaban atrás al pensar en llevar a nueve tíos, debido a la infraestructura y los gastos que eso acarreaba. Ahora vamos reclamados por el club de fan de Comodoro Rivadavia, una ciudad argentina situada en plena Patagonia. Es un buen momento para llevar alegría a una tierra hermana como Argentina, nos hace una ilusión tremenda. El 8 de marzo proyectaremos nuestro documental en el Teatro Español de Comodoro Rivadavia y el 9 tocaremos. También tenemos prácticamente cerrados dos conciertos en Buenos Aires y otro más en Montevideo (Uruguay). Y no descartamos qu surjan algunos más.

Obviando la cascada de directos, contáis con proyectos de futuro. Se presenta un 2019 muy movido para la banda.

Los integrantes del grupo estamos ilusionados como si fuésemos chavalitos principiantes. Además de los conciertos previstos, tenemos un disco en el horno que esperamos sacar en primavera. Queremos innovar, somos conscientes de que nuestro repertorio es muy amplio, pero seguimos teniendo ganas de crear y nos apetece hacer canciones nuevas.

Además de vuestro repertorio habitual, el concierto de esta noche tiene el valor añadido de incluir un recuerdo a Silvio Fernández Melgarejo, el mítico rockero sevillano.

En este concierto hemos querido dar nuestro particular homenaje a Silvio, algo que no habíamos hecho nunca como tal, aunque siempre le hacemos algún guiño. Es una idea que personalmente me apetece mucho llevar a cabo porque éramos buenos amigos, me considero su discípulo y para mí fue un genio sin parangón. Tenía mucha profundidad, era un animal del pensamiento, un tío con un aura inigualable. A nivel artístico siempre he creído en su surrealismo, en su manera de entender las cosas y la vida. He entendido, como él, que dentro del drama tienen cabida el humor y el surrealismo.

Esto último es un influjo que se intuye en muchas de las canciones de los Chanclas.

Mira, cuando yo escucho «Al este del Edén», aquel pedazo de disco que publicó en 1980, quedo cautivado. Aquel puñado de canciones tuvo para mí la misma repercusión que las de los Rolling o los Beatles. Lo que quiero decir con esto es que es uno de los artistas que más ha influido en nuestra música. Por ejemplo, en «Tengo una tasquita en Triana» contamos un drama. Al niño lo quita el padre del colegio para meterlo a trabajar en una taberna. Si se observa la letra con detenimiento no tiene nada de graciosa, el tono es lo que le da al mensaje ese barniz humorístico y surrealista.

¿Alguna pista sobre los temas de Silvio que sonarán esta noche?

Serán canciones de su disco «Al este del Edén». Además, puedo adelantar que nos acompañará Andrés Herrera «Pájaro», guitarrista de Silvio durante muchos años. Andrés es amigo de todos nosotros desde los noventa, cuando fue guitarrista de los Chanclas unos cuantos años. Nos tenemos un aprecio mutuo, será un momento muy bonito volver a compartir escenario y además interpretando canciones del maestro Silvio.