Emilio del Río: «Todos hablamos latín cada día sin darnos cuenta» El latinista habla este jueves en el Aula de Cultura de ABC sobre su libro «Latin lovers»

Emilio del Río alumbra con el candil de la sabiduría las frases de la vida cotidiana, nuestro manual de costumbres, el imaginario cultural en el que vivimos desde hace milenios. El autor de «Latín lovers. La lengua que hablamos (aunque no nos demos cuenta)» (Espasa) será el protagonista del Aula de Cultura de ABC de este jueves con una reflexión sobre el latín y su presencia en nuestra actualidad.

Emilio del Río es profesor de Filología Latina en la Universidad de La Rioja y Premio Nacional de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y desde 2013 se encarga de la sección de latín y cultura clásica «Verba volant» en el programa «No es un día cualquiera» de RNE. En las aulas y a través de las ondas se dio cuenta de que la máxima de Horacio sobre enseñar deleitando sigue siendo la clave del conocimiento.

En el Aula de Cultura de ABC, que dirige Francisco Robles y en el que colaboran la Fundación Cajasol y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, desvelará algunas de las historias que narra en el libro y que demuestran «que hablamos latín muchas veces cada día sin darnos cuenta».

«Latín lovers», igual que el programa de radio «Verba Volant» ha conseguido un inesperado éxito popular. «El libro está pensado para los que no han estudiado latín y también para los que lo han estudiado y lo odian, que lo recuerdan con horror. Y, por supuesto, para los que aman la cultura clásica».

Emilio del Río con un tono cercano lleno de humor, descubre al lector que el latín está en todas partes, no sólo en la lengua, también en las costumbres. «Cuando pedimos una pizza estamos siguiendo las costumbres romanas. Digamos que Roma inventó la pizza. No les ponían piña o tomate, claro, porque eso lo trajimos después del descubrimiento de América, pero comían pizza como nosotros», explica.

Y continúa con más ejemplos del acervo popular. «Hacerse el sueco no tiene nada que ver con Suecia sino con el calzado que llevaban los actores de la comedia, que era el soccus, de ahí viene el zueco. Llevaban ese zapato alto de madera y se denominaba al todo por la parte, es decir, en vez del actor de comedia se decía “el soccus ha estado hoy muy bien en la comedia”. Y como para hacer reír los actores hacían como que no entendían nada, se decía “éste se hace el sueco porque no entiende nada”».

Educación

El latinista Emilio del Río asegura que la sorpresa de la gente cuando descubre que aún hablamos latín demuestra un gran problema: lo hemos olvidado porque apenas tiene presencia en la educación. «Otros países estudian muchos más años de latín que nosotros. Y creo que tenemos que seguir el ejemplo de los que son todavía mejores que nosotros y estudiar un poco más de latín y de cultura clásica», defiende.

El autor de «Latín lovers» asegura que saber algo de latín ayuda a entender mejor todo. «También nos ayuda a nosotros mismos. Y qué hay mejor que conocernos a nosotros mismos. ¿Qué es más importante que formar ciudadanos libres?»

Emilio del Río confiesa su alegría de visitar Sevilla, patria de los emperadores Trajano y Adriano y también de otro personaje que defendió el latín: Elio Antonio de Nebrija. «La primera gramática española se debe a Nebrija, aunque él escribió en latín. La frase ‘Tanto monta monta tanto’ de los Reyes Católicos es de Nebrija. O sea, que ya había aquí un personaje interesado en devolver la luz al latín. Todo español tiene que saber quién era Nebrija, uno de los más grandes personajes de nuestra historia y que dio soporte intelectual a los Reyes Católicos».