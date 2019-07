Tío Pepe Festival Pastora Soler: «El ritmo del reguetón no es el problema, es más el mensaje que transmite» La cantante actúa el 11 de agosto en el Tío Pepe Festival, en una de sus contadas citas de este verano

Echando un vistazo a las fechas de sus conciertos, podría pensarse que Pastora Soler tiene un verano tranquilo, con cinco citas en diversos puntos de España hasta finales de agosto. Sin embargo, este verano será intenso para la cantante de Coria del Río, pues está grabando su próximo álbum de estudio, el duodécimo de su carrera, en el que repite con Pablo Cebrián, productor del exitoso «La calma», y en el que contará con la colaboración de la malagueña Vanesa Martín. Mientras se publica, los que quieran disfrutar de las canciones de una de las intérpretes más populares de España tienen una cita imprescindible con Pastora Soler el próximo 11 de agosto en el singular escenario del Tío Pepe Festival de Jerez.

¿Por qué decidió que uno de sus contados conciertos estivales fuera en el Tío Pepe Festival?

El verano lo he reservado para algunos sitios que se me habían quedado fuera de la última gira, que paró en marzo. Es un gustazo poder cantar en ellos, porque no había podido ir en estos dos años de gira. Y es perfecto poder actuar dentro de este festival en Jerez.

La actuación, además, es un lugar tan singular como el patio de la Tonelería de las Bodegas González Byass.

La verdad es muy atractivo actuar en un festival de verano que tiene esos lugares tan especiales, algo que me llena de satisfacción.

Ahora está trabajando en el que será su nuevo disco, ¿avanzará alguno de los temas nuevos en el festival?

El mes de julio lo estoy pasando entrando y saliendo del estudio, y alternando la grabación con actuar en directo. Estamos trabajando canciones y la verdad es que ni sé siquiera aún cuál va a ser el single. Pero quizás pueda adelantar algo en alguno de los conciertos de agosto.

Está bien no saber cuál será el single, eso es que tiene donde elegir.

Tengo muchísimas donde elegir y estoy muy contenta con el repertorio. Cuando haces un disco tienes que seleccionar diez u once canciones con las que tienes que identificar, porque te van acompañar en los próximos años de gira. Eso es difícil, porque yo no soy autora, pero tienen que sonar en un tu voz como si las hubieras escrito tú.

Una compositora que aportará canciones a este disco es Vanesa Martín, con la que comparte plató en «La Voz Kids».

Aparte de toda la amistad que tengo con ella, Vanesa Martín es una compositora al que el lenguaje le sale diferente cuando escribe para otros artistas, porque sabe ponerse en su piel y aunque sin dejar de tener su esencia.

¿Con qué otros compositores está trabajando?

Vuelvo a tener un tema con Funambulista y también cuento con un autor con el que he colaborado anteriormente, como Tony Sánchez-Ohlsson, que es responsable del single del álbum anterior, «La tormenta». Alguien que te conoce y que te hace ese traje a medida. También David Santiesteban, con el que he compuesto uno de los temas.

El álbum imagino que continúa la línea del anterior, pues contará con el mismo productor, Pablo Cebrián.

Pablo, además de productor en este disco, va a componer otra canción. Me gusta mucho el sonido de Pablo, muy actual pero sin perder la esencia de la música acústica. Hay que actualizarse, pero sin perder nunca la esencia. Hace los temas grandes y a la vez sencillos.

Le leí en una entrevista que no le gustan las «barbaridades» que se dicen en algunas canciones, ¿se refiere al reguetón?

La verdad es que sí. Se hace música de mucha calidad y con mensajes preciosos, pero hay canciones de reguetón que contienen mensajes con los que no me gustaría que mi hija se dejara influenciar. Yo lo veo ya en mis sobrinas que no saben las barbaridades que están cantando. Yo pensaba que la moda no duraría mucho. Pero el ritmo y la música no es el problema, yo lo ha probado incluso para alguna canción, es más la letra y los mensajes que transmiten.

Este año está siendo especial para usted, hace unos pocos meses recibió la Medalla de Andalucía. Es usted profeta en su tierra.

Pues sí, porque es un reconocimiento que llega de sorpresa y es el más importante que me han dado. Estoy muy orgullosa de que me reconozca mi gente y poder compartirlo con mis padres y mi familia.

También se la ha visto disfrutar estos meses en la romería del Rocío.

Este año estoy intentando disfrutar de todo. Hay que saber parar, disfrutar, vivir y enriquecerse como persona para poder seguir contando cosas. Estuve en El Rocío y después me fui a Las Vegas a ver a Mariah Carey y Celine Dion.