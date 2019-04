NO SIN MÚSICA EN CÁDIZ Tarque cierra el cartel de un No Sin Música con Vetusta Morla, Marea y Rozalen El festival gaditano se celebrará este año los días 15, 16 y 17 de agosto en el Muelle de Cádiz

El festival No Sin Música de Cádiz, uno de los acontecimientos musicales del verano, acaba de cerrar su cartel para los días 15, 16 y 17 de agosto de este año 2019. El rock de Tarque, con la voz del carismático cantante de Mclan, es la última incorporación anunciada para estas jornadas que se seguirán celebrando en el Muelle de Cádiz.

Es la guinda para adornar este pastel que hoy mismo ha confirmado también a varios grupos esperados. Se unen la potencia atronadora de los granadinos Lagartija Nick. También la joven banda marroquí Barathon Lane y La sonrisa de Julia. Entre las bandas locales, participará el grupo liderado por Ángeles Jiménez, Turmalina, y el rock más abrasivo de unos veteranos, Más Madera.

El cartel al completo se disfrutará durante los días 15, 16 y 17 de agosto con artistas como Marea, Vetusta Morla, Rozalén, Niños mutantes, Zahara, Fuel Fandango, Second, DePedro, Los Zigarros, Aurora & The Betrauers, Elyella, Diavlo, Nixon y All La Glory.