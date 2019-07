CONCERT MUSIC God Save The Queen llega al Concert Music Festival El mejor tributo a Freddie Mercury interpretará sus temas más emblemáticos en un show único e inolvidable este sábado a las 22.30h.

Ana Cristina Ruiz @anaruigal Chiclana Actualizado: 19/07/2019 12:34h

Tras 20 años de éxito consecutivo, God Save The Queen presenta su mayor espectáculo de la historia. Regresan a Cádiz, concretamente a Chiclana, para ofrecer al público gaditano «el mejor show sobre Queen de todos los tiempos», calificado así por la revista norteamericana Rolling Stone. Sin duda alguna, este sábado 20 de julio a las 22.30h., esta banda argentina ofrecerá un espectáculo inolvidable en el Concert Music Festival.

Buenos Aires, Tokio, México, Liverpool y Miami, entre otras ciudades, han sido testigos del legado de Queen revivido por un grupo que consigue que el artista vuelva a la vida. Éxitos como 'We Will Rock You' y 'We are the Champions' harán vibrar el Poblado de Sancti Petri y pondrán al público en pie gracias al conjunto escénico, vocal y artístico que darán vida a la gran leyenda. Pablo Padín, líder del grupo, es quien representa a Mercury gracias a su parecido físico y vocal que casi estremece.

La banda número 1 de Queen, celebra su veinte aniversario tras haber sido elegidos por 20th Century Fox & Queen para promocionar la película oficial de la banda ‘Bohemian Rhapsody’ con su show más ambicioso, emulando todas las etapas de la carrera de Queen, con un hincapié en el concierto de Live Aid de 1985. Un espectáculo de dos horas de duración y cambios constantes de vestuario en que God Save The Queen exhibirán su energía desbordante.