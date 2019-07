FLAMENCO Sara Baras lleva el flamenco y el arte gaditano a Londres La bailora abre el fuego en el Flamenco Festival, que se organiza en el Sadler’s Wells Theatre de la capital británica

LA VOZ Cádiz Actualizado: 01/07/2019 13:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El mejor flamenco español llega a los escenarios de Londres de la mano de Flamenco Festival en esta 16ª edición que comienza este martes 2 de julio y se extiende durante 2 semanas hasta el 14 de julio. Se confirma así una de las plataformas más importantes para la promoción del flamenco en la escena internacional, y el festival de flamenco de mayor dimensión organizado en una ciudad fuera de las fronteras españolas por número de propuestas y de funciones.

Como arranque de esta edición del Flamenco Festival Londres, el Ballet Flamenco de la gaditana Sara Baras, la gran embajadora del flamenco, regresa al Sadler’s Wells Theatre, para el estreno en Reino Unido del espectáculo ‘Sombras’, entre los días 2 y 7 de julio. Este emblemático espacio vuelve a acoger a la bailaora de San Fernando con el montaje que celebra sus 20 años sobre los escenarios y que ha trazado una exitosa trayectoria en teatros de todo el mundo.

Juanto a Sara Baras otros grandes nombres de la danza flamenca se draán cita los próximos días en Londres. Rocío Molina presentará su 'Caída del cielo' el 9 de julio, Olga Pericet su 'La espina que quiso ser flor y la flor que auiso ser bailaora' el 11 de julio, Patricia Guerrero representará 'Catedral' el 14 de julio, el gaditano Jesús Carmona hará la première de su residencia en Londres el próximo 13 de julio, y dirigida por Manuel Liñan, los días 12 y 13 de julio sobre el escenario del Sadler’s Wells podrá verse la Gala Flamenca producida en 2019 por Flamenco Festival, un diálogo entre artistas de Cádiz y Provincia como los exponentes de la danza Eduardo Guerrero, Mercedes Ruiz y María Moreno, los sonidos de la cantaora María Terremoto o el guitarrista Santiago Lara. Nanako Aramaki completa la oferta de danza con su 'Obliqueffect' el 10 de julio en el Rich Mix.

Miguel Poveda, también en Londres

En el apartado musical Miguel Poveda regresa al Sadler's Wells el próximo 8 de julio para ofrecer uno de sus inolvidables recitales flamencos. El pianista lebrijano Dorantes presenta el 10 de julio el espectáculo 'Flamenco meets jazz' junto al saxofonista Tim Ries, el multi-instrumentista Adam Ben Ezra, y el bailaor Jesús Carmona como artista invitado.

El aclamado músico iraquí-estadounidense Amir ElSaffar, junto flamencos como la cantaora Gema Caballero, la bailaora Vanesa Aibar, o el percusionista Pablo Martín Jones, representará el recital 'Luminiscencia' el 6 de julio en el Lilian Baylis Studio. Participan también los músicos Lorenzo Bianchi Hoesch y Dena ElSaffar. El 12 de julio en el mismo espacio, el joven Kiki Morente, acompañado por la bailaora Irene Rueda, presenta su primer disco ‘Albayzín’, por primera vez en el Reino Unido, un trabajo con nuevas propuestas desde el homenaje al patriarca Enrique Morente. Por su parte el 13 de julio el flautista flamenco Sergio de Lope presenta al público de Londres su nuevo trabajo “Ser de Luz”.

Discípulo aventajado del maestro Manolo Sanlúcar, el guitarrista David Carmona en su debut en Londres, dentro del ciclo Flamenco Eñe con la colaboración de la Fundación SGAE, presenta el próximo 12 de julio una de las mejores obras flamencas de los últimos años: ‘Un sueño de locura’. Completan el ciclo Flamenco Eñe de la Fundación Sgae las actuaciones del sanluqueño Diego Villegas que presenta el 6 de julio su primer trabajo discográfico ‘Bajo de Guía’ en el Teatro Cervantes de Londres; y el gaditano Antonio Lizana que presenta en el mismo espacio el 11 de julio el espectáculo ‘Oriente’ ofreciendo un directo que es más que un concierto a través de su dos discos publicados.

El proyecto extremeño Flamenco Abierto llega el 6 de julio al Cervantes Theatre de Londres integrado por el bailaor Jesús Ortega (Badajoz) el cantaor Manuel Pajares (Santa Amalia, Badajoz), el guitarrista y cantaor Juan Manuel Moreno (Carcaboso, Cáceres), y el percusionista Sergio García (Badajoz). Flamenco Abierto surge de la necesidad de compartir el sentir flamenco, sin aditivos, sin rancias manías, conservando la esencia pero siempre abriendo al mundo un arte que está muy vivo.

Espacio para el artista de Algeciras, Andrés Mérida

Como en ediciones anteriores, se complementarán los espectáculos de Flamenco Festival con otras experiencias como la residencia de perfopoesía ‘Be Bold. Be Heard’ en la que el artista plástico de Algeciras Ándrés Mérida compartirá su proceso creativo con el bailaor, el multinstrumentista Sabio Janiak y el colectivo londinense de poetas The YoniVerse el 4 de julio en el Rich Mix de Londres. Será en este espacio cuando el 5 de julio la trianera Rosario Guerrero 'La Tremendita' y la ceutí La Shica, con Didi Gutman, protagonicen el programa doble 'Women at the Edge’ (Mujeres al borde).

Bajo el lema «Esto es creación. Esto es flamenco», la cita de Londres es reflejo de la vibrante escena contemporánea de este arte y de los nuevos caminos que se abren para él. Con la creatividad como motor y eje fundamental, Flamenco Festival Londres da voz a creadores de diferentes generaciones, artistas consolidados y nuevos talentos, que están haciendo avanzar este lenguaje desde posiciones muy diferentes, pero con un marcado sello personal.

Esta edición es la más importante de la historia del festival en Londres, con un incremento amplio de la programación, contando con un 53% más de espectáculos con respecto a la edición 2018, pasando de 17 a 26 representaciones. Un total de 133 participantes españoles de 18 compañías presentarán su trabajo en Londres ante un público esperado de 24.000 espectadores.

Un año más, la programación dedica un espacio especial a los artistas emergentes, siendo 11 las propuestas de artistas que presentan sus trabajos por primera vez en la capital de Reino Unido, lo que representa un 61% de la programación total.

En una edición dedicada a la creatividad en el flamenco, Flamenco Festival vuelve a apostar por los procesos más allá de los resultados, ampliando el programa de residencias artísticas iniciado hace 7 años; un espacio de experimentación y encuentro entre artistas flamencos con artistas internacionales de otras disciplinas.

Con una trayectoria de tres lustros en la que se han superado los 277.000 espectadores y las 250 representaciones, a cargo de las figuras más relevantes del flamenco actual, Flamenco Festival Londres es un evento consolidado en la capital británica, un espacio para la exploración de los caminos que el flamenco empieza a construir en busca de nuevos horizontes.