CONCERT MUSIC Roger Hodgson, de Supertramp, actúa en el Concert Music Festival 'Dreamer' o 'Lovers in the Wind' sonarán en el escenario del Poblado de Sancti Petri a las 22.30 h.

El legendario cantante y compositor, Roger Hodgson, actuará este viernes 19 de julio a las 22.30 en el escenario del Concert Music Festival como parte de su gira internacional del 40 aniversario 'Breakfast in America'. La estrella del rock y cofundador de Supertramp junto a Rick Davies, aterriza en Chiclana para compartir con su público más cañero las canciones que cantó y que escribió para la mítica banda posicionada como referencia mundial del rock.

El público gaditano será testigo, la noche del viernes, de los grandes éxitos de ayer, de hoy y siempre de la carrera de Roger Hodgson. El cantante interpretará los grandes éxitos que compuso para Supertramp, incluyendo temas como 'School', 'Dreamer', 'Give a little bit', 'The logical song', 'Breakfast in America', 'Take the long way home' o 'It´s raining again'. Unos temas que irán acompañados, además, de otros clásicos de la mítica banda que les impulsaron a vender más de 60 millones de discos y varias canciones propias de su carrera en solitario entre los que se encuentran 'Had a Dream' o 'Lovers in the Wind'.

El que fuera miembro de Supertramp comenzó en enero con su gira 2019. Con ella ha recorrido prácticamente medio mundo, llevando su música más emblemática a países como Australia, Dinamarca, Suecia, Alemania, Portugal, Noruega, Francia, Suiza, Canadá y España, entre otros. En nuestro país, además de aterrizar en el Concert Music Festival, continuará con su gira nacional por Madrid, Las Palmas, Marbella, Tenerife y Vigo. El artista no viaja solo y es que en la mayoría de los conciertos estará acompañado por una banda formada por Bryan Head (batería), David Carpenter (bajo), Ray Coburn (teclados) y Michael Ghegan (vientos).