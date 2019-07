MÚSICA Rafael Almarcha: «Nuestro secreto es disfrutar lo que hacemos» El director y compositor de 'Siempre Así' adelanta que este sábado inundarán de alegría y diversión el Concert Music Festival

Aunque pasen los años, 'Siempre Así' consigue mantener su esencia; sin perder la raíz, ni el sentido del grupo y la amistad. Al contrario, el grupo de amigos se ha visto reforzado con el paso del tiempo y hoy son una gran familia. En sus comienzos, hace más de 25 años, no podrían imaginar que hoy llenarían teatros como el Real de Madrid o la Maestranza de Sevilla. Han ofrecido más de mil conciertos en España, sin contar las giras internacionales que le han permitido llevar la música de Andalucía por bandera a medio mundo. Rafael Almarcha, director artístico y productor de la gran mayoría de los discos de Siempre Así, confiesa que están viviendo un momento muy especial gracias al nuevo proyecto 'Siempre Así Sinfónico' y que este éxito dará sus frutos en un nuevo disco que saldrá en otoño. Ahora hacen una parada para ofrecer La Fiesta de Siempre Así, este sábado y el próximo 15 de agosto, en el Concert Music Festival.

Más de 25 años en la música, ¿ha conseguido mantener 'Siempre Así' su esencia en el tiempo?

Con el paso del tiempo el grupo se ha visto reforzado porque somos como una familia. De hecho, entre nosotros somos padrinos de los niños. Cuando comenzamos éramos unos niños y 'Siempre Así' significa que pasara lo que pasara, nuestra amistad permanecería igual; ha sido una premonición. Una de las cosas más importantes es que todo lo que ofrecemos es verdad, la gente se cree lo que ve porque no es un producto ni es nada forzado.

¿Cómo se digiere agotar entradas en los teatros más importantes de España?

Te puedes imaginar, el sueño de cualquier artista. Estrenamos Orquesta Sinfónica en la Maestranza de Sevilla y se agotaron las entradas con tres fechas de antelación. Para nosotros es un honor porque es el más importante de nuestra ciudad y una referencia de teatro lírico y clásico de Andalucía. Fue tal el éxito que nos llamaron del Teatro Real de Madrid para hacer otros dos conciertos. Ahí fuimos con la Orquesta Sinfónica de Málaga y fueron dos noches inolvidables. Tocar en el Teatro Real, llenarlo dos días seguidos y actuar con una orquesta de 80 maestros fue increíble.

En sus comienzos no se imaginarían que cosecharían estos éxitos...

Nosotros empezamos en la música para sacarnos algo de dinero los fines de semana. Cantábamos en BBC, bodas, bautizos y comuniones; pero nada que ver con esto. Poco a poco fuimos poniendo dinero para producir el primer disco, lo que nunca imaginábamos es que ese disco tuviera tanto éxito y nos permitiera dedicarnos a la música. Es cierto que los tiempos han cambiado pero nos hemos adaptado muy bien. Todo tiene su parte buena y su parte mala. Nosotros hemos vendido más de un millón de discos en nuestra carrera y ahora YouTube es el que manda. No nos podemos quejar porque estamos bien posicionados en todo. Tenemos redes sociales con muchos seguidores, se venden entradas por la página web y la gente es muy activa con nosotros; esto hace que trabajemos muchísimo más.

¿Cuál es ha sido el secreto de su éxito?

Desde el principio lo hemos vivido con mucha naturalidad, igual que todo. Si algo define nuestra carrera es la naturalidad. Nosotros no nos hemos vuelto locos cuando hemos vendido discos de platino, ni cuando hemos dado 80 conciertos al año. Hemos vivido esto como algo que ha ido ocurriendo y lo hemos disfrutado y saboreado. Uno de los secretos que ha hecho que estemos aquí es disfrutar lo que hacemos. Que nadie piense que esto no es duro, yo parto de la base que los artistas somos unos privilegiados pero pasas muchos fines de semana fuera de tu casa sin ver a tu familia, hay muchas horas de insomnio...en fin, no es fácil.

¿Cuál cree que ha sido el momento más especial de su carrera?

Estos últimos conciertos con Orquesta Sinfónica han sido muy especiales y nos han marcado mucho. Ha sido un reto muy importante porque no es fácil ponerte a cantar por rumba con 80 músicos. Ha habido muchísimo trabajo y nos hemos rodeado de músicos impresionantes como el director de orquesta John Richard Durant. Él ha hecho los arreglos orquestales y ha sido una persona clave en todo esto. Otro de los momentos más especiales para nosotros es La Misa de la Alegría. Es un disco muy especial que invita a la reflexión desde el punto de vista cristiano y que pone a Jesucristo en valor en este siglo XXI.

Aterrizan en el Concert Music en dos ocasiones, este sábado y el 15 de agosto, ¿qué podemos esperar de esta cita?

Presentaremos un espectáculo que se llama la Fiesta de Siempre Así. Absolutamente será eso, una fiesta en la que todo el mundo participa cantando, bailando y dejándose llevar con nosotros. Estos conciertos nos encantan, es lo que hacemos en la gira habitual de Siempre Así; Orquesta Sinfónica digamos que es un paréntesis. En esta ocasión venimos con nuestra banda habitual y el concierto será muy especial porque todo el mundo se arrancará a bailar y a cantar.