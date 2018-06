CONCIERTOS El No Sin Música calienta motores para dar la bienvenida a un verano musical en Cádiz Residente, Kase.O, Izal, Bunbury y Vintage Trouble son algunos de los artistas que se darán cita el 19, 20 y 21 de julio en el Muelle de Cádiz

Ana Cristina Ruiz

De ofrecer conciertos en el patio del colegio de San Felipe Neri a congregar a un público de 30.000 personas en el Muelle de Cádiz hay un gran paso. No solo por el lugar, también en el tiempo y en el trabajo dedicado.

Así es como hace seis años nació el No Sin Música, un festival que empezó «tirando de amigos que conocíamos como Mari de Chambao, Miguel Campello o Mario Díaz», ha recordado el director de la entidad musical, Omar Osuna, durante la presentación del cartel oficial del Festival que tendrá lugar del 19 al 21 de julio.

Este año la apuesta ha traspasado fronteras y además de contar con artistas nacionales, el No Sin Música ha querido «apostar por artistas internacionales que le dieran un toque de color al Festival», ha anunciado Osuna. Con un cartel mucho más ambicioso que el de ediciones anteriores, el Muelle de Cádiz contará con las voces del puertorriqueño Residente de Calle 13, el grupo californiano Vintage Trouble, Zoé, Marky Ramone y We the Lion.

Acompañado de Mikel de Izal y algunos grupos emergentes como La Tarambana, La Pompa Jonda o Estíbaliz, el director del No Sin Música ha adelantado que «va a ser una fiesta de la música increíble. El cartel es ambicioso pero seguimos con nuestra identidad; apostando por los mejores grupos nacionales y locales».

Kase.O junto a La Mala Rodríguez, Bunbury o Izal, serán algunos de los artistas nacionales que se darán cita en el Muelle. De hecho, Izal ha crecido paralelamente al NSM y por ello ha recalcado que el Festival «es importantísimo para las bandas emergentes como lo fue para nosotros porque te da la fe de creer que puedes hacerlo», apostilló el cantante navarro.

El Festival se consolida, una vez más, como el evento musical del año en una ciudad que combina mar, ocio y gastronomía

Como novedad este año, el Off No Sin Música dará el salto al Muelle el 18 de julio. La entrada será gratuita y las bandas emergentes serán las encargadas de dar el pistoletazo de salida al Festival. Atrás quedaron los escenarios repartidos por la ciudad. Ahora la pre fiesta de la música la inaugurarán ellos. «Este gran salto al Muelle les brinda la oportunidad de sentirse grandes y creer que de la música también se puede vivir; que es una Industria como otra cualquiera», ha asegurado Osuna.

De esta manera los jóvenes tomarán el No Sin Música como algo suyo y así podrán sentir que pueden tocar en un gran escenario; ayudando a dinamizar la cultura musical mucho más.