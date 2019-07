CABO DE PLATA Nach: «El hip-hop nunca ha tenido miedo» El rapero actúa este jueves en Cabo de Plata donde mezclará sus temas más clásicos con los nuevos

Nach es más que un cantante de rap. Sus frases penetran e iluminan el corazón de aquellos que escuchan sus letras. Con ellas muchos jóvenes incomprendidos buscan refugio y ¿por qué no? también consuelo. Es rapero, poeta, filósofo, sociólogo y escritor pero como más se identifica este artista es con el rap. «Es lo que he hecho toda la vida y donde me siento más cómodo; aunque hay otras facetas que tienen que ver con mi esencia y con mi naturaleza».

Publicó su primera maqueta, ‘D.E.P’ en 1994, en unos años en los que la información llegaba a cuenta gotas a través de las personas que llegaban de EEUU o por publicaciones. Algo que «favorecía el trato humano que tiene que ver con la cultura hip hop ya que aunque fuera todo más precario había mucha paz y un concepto de cultura». Nach ha vivido en primera persona el proceso y las experiencias por las que ha pasado el hip hop y para él «la música de hoy es más digital y más fría».

Volviendo la vista atrás, el rapero hace balance de la evolución del hip hop y considera que «ahora se habla de música urbana». «Antes nos daba igual vender más o menos o que nos escucharan o no. Hoy día todo el mundo busca followers y eso hace que la esencia de lo que se quiere contar no sea tan prioritario». Para Nach esto era algo muy puro y apunta que ya no se hace tanto; aunque no solo sucede en el hip hop, también en otros estilos musicales. Compara el hip hop con una rama gruesa de un árbol del que se ramifica en otros estilos musicales como el trap. «El hip hop nunca ha tenido miedo, nunca ha sido estático. Las ramas se van moviendo hacia otros estilos que quizás a nivel personal no me llene pero que se mueva es algo muy bueno». Para Nach este estilo de música siempre intenta superarse y ahora hace uso de la tecnología que tiene a mano para hacerlo.

Nach se muestra dividido con las redes sociales, sabe que forma parte de la evolución pero no le gusta que estas plataformas «creen una imagen determinada y vendan una cosa que no siempre es real». Sin embargo, valora la capacidad que tiene para conectar con personas que viven muy lejos, en cuestión de segundos. «Es una cosa muy Black Mirror».

‘Almanauta’ es su nuevo disco y ha sido producido por Pablo Cebrián. «Es el mejor de todos los que he hecho gracias a la producción a nivel de sonido y de diseño, que ha sido muy completa». En él colaboran grandes artistas como Kase O., Bunbury o Residente, entre otros. «No sé si es el noveno o décimo disco. Quería contar cosas diferentes y adentrarme en nuevos mundos. Estoy muy contento con las colaboraciones ya que he incluido muchas referencias musicales como el jazz, el trap, hip-hop clásico, música contemporánea y rock».

Cabo de Plata será el escenario en el que su público podrá disfrutar de su nuevo trabajo y donde también aprovechará para cantar sus temas más clásicos. «Vengo a pasármelo bien, a dar mucha energía. Voy a ofrecer un espectáculo en el que, además de comunicarse con los ojos y con los oídos, se comunique con el alma de la gente». Esa es la intención principal de Nach para esta noche, además de hacer un viaje personal por sus canciones y que la gente le acompañe.